Полезные для здоровья соленые продукты

Со временем потребление большого количества натрия может повысить риск развития гипертонии, проблем с почками, болезней сердца, инсульта. Однако продукты, богатые этим веществом, могут и принести пользу организму.

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Вот какая солёная пища полезна для здоровья, по мнению диетологов.

Орехи, семена и ореховое масло. При ежедневном употреблении грецких орехов можно повысить уровень "хорошего" холестерина. Также это положительно сказывается на уровне сахара в крови. Солёные орехи и семена дают приток электролитов, что может быть полезно во время пеших прогулок или после интенсивной тренировки.

Ферментированные продукты. Для их приготовления вам точно понадобится соль. Но квашеная капуста и кимчи - то, что мы обычно не съедаем большими порциями за раз. Поэтому вряд ли вы получите из них сильно много натрия.

Оливки. Это основа средиземноморской диеты за счёт высокого содержания антиоксидантов и мононенасыщенных жиров. От природы они также солёные.

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Консервированные морепродукты. Лорен Харрис-Пинкус, магистр наук, сертифицированный диетолог, отмечает, что обычная банка может содержать 400-600 мг натрия. Тем не менее большинство американцев всё равно не едят достаточно морепродуктов в неделю (227-340 г), так что особо беспокоиться не о чем. Кроме того, рыбные консервы дают омега-3 и белок.

Творог. Это хороший источник белка и кальция.

Консервированная фасоль. Это доступный и полезный растительный белок. Промойте фасоль в холодной воде, чтобы убрать часть натрия.

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