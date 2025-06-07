Пять мифов о синдроме раздраженного кишечника
Синдром раздражённого кишечника (СРК) — одно из самых распространённых функциональных расстройств пищеварительной системы. Несмотря на широкую распространённость, вокруг него до сих пор существует множество заблуждений. Вместе с гастроэнтерологом Еленой Лотик "Рамблер" разобрался в пяти мифах, которые мешают пациентам понимать свою проблему и адекватно с ней справляться.
Все исключительно «на нервной почве»
Действительно, стресс может усиливать симптомы, но сам по себе он не является причиной СРК. В основе синдрома лежит комплексное нарушение регуляции работы кишечника: страдает моторика и чувствительность стенки кишечника. Поэтому воспринимать СРК исключительно как «психосоматику» — неправильно.
СРК — это воспаление кишечника
При СРК отсутствуют признаки органического воспаления. Это функциональное расстройство, то есть при обследовании не выявляется структурных изменений в тканях. Диагноз ставится после исключения других возможных причин жалоб — воспалительных, инфекционных и опухолевых заболеваний.
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Синдром может перейти в рак или другое тяжёлое заболевание
Нет. Синдром раздражённого кишечника не увеличивает риск развития онкологии или воспалительных заболеваний кишечника (например, болезни Крона или язвенного колита). Это не «предболезнь» и не «первый шаг к чему-то серьёзному», а самостоятельное, доброкачественное, но хроническое состояние.
Диета — единственный способ лечения
Питание действительно играет важную роль при СРК, особенно при выявленной чувствительности к определённым продуктам. Однако только диеты недостаточно. Комплексный подход включает нормализацию сна, снижение уровня стресса, физическую активность и, при необходимости, назначение лекарств.
СРК остаётся на всю жизнь
Хотя СРК имеет хроническое течение, его симптомы не обязательно сопровождают человека постоянно. Правильная стратегия лечения и соблюдение рекомендаций позволяют достигать длительных периодов ремиссии и жить без ограничений. Знание и понимание особенностей синдрома раздражённого кишечника — важный шаг к контролю над симптомами. Это помогает снизить тревожность, избежать ненужных обследований и сосредоточиться на реальных стратегиях помощи.