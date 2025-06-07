Пять мифов о синдроме раздраженного кишечника

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — одно из самых распространённых функциональных расстройств пищеварительной системы. Несмотря на широкую распространённость, вокруг него до сих пор существует множество заблуждений. Вместе с гастроэнтерологом Еленой Лотик "Рамблер" разобрался в пяти мифах, которые мешают пациентам понимать свою проблему и адекватно с ней справляться.

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Все исключительно «на нервной почве»

Действительно, стресс может усиливать симптомы, но сам по себе он не является причиной СРК. В основе синдрома лежит комплексное нарушение регуляции работы кишечника: страдает моторика и чувствительность стенки кишечника. Поэтому воспринимать СРК исключительно как «психосоматику» — неправильно. Лотик Елена Врач-гастроэнтеролог

СРК — это воспаление кишечника

При СРК отсутствуют признаки органического воспаления. Это функциональное расстройство, то есть при обследовании не выявляется структурных изменений в тканях. Диагноз ставится после исключения других возможных причин жалоб — воспалительных, инфекционных и опухолевых заболеваний.

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Синдром может перейти в рак или другое тяжёлое заболевание

Нет. Синдром раздражённого кишечника не увеличивает риск развития онкологии или воспалительных заболеваний кишечника (например, болезни Крона или язвенного колита). Это не «предболезнь» и не «первый шаг к чему-то серьёзному», а самостоятельное, доброкачественное, но хроническое состояние. Лотик Елена Врач-гастроэнтеролог

Диета — единственный способ лечения

Питание действительно играет важную роль при СРК, особенно при выявленной чувствительности к определённым продуктам. Однако только диеты недостаточно. Комплексный подход включает нормализацию сна, снижение уровня стресса, физическую активность и, при необходимости, назначение лекарств.

СРК остаётся на всю жизнь