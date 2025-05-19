Распространенная привычка оказалась вредной для мозга
Ученые из США выяснили, что более половины людей по всему миру регулярно нажимают кнопку «повтор» на будильнике, несмотря на предупреждения специалистов по сну. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: более 56 процентов ночей у людей заканчиваются откладыванием сигнала, а многие тратят на это в среднем по 11-20 минут каждое утро.
Анализ данных более 21 тысячи пользователей приложения Sleep Cycle показал, что часто откладывающие будильник чаще страдают от нерегулярного сна и реже достигают глубокой фазы сна, которая приходится на утренние часы. Именно в это время мозг восстанавливается, укрепляется память и происходит эмоциональная переработка. По словам авторов, привычка многократно откладывать подъем нарушает эти важные процессы.
Эксперты советуют устанавливать будильник сразу на реальное время подъема — и вставать без повторных сигналов. Такой подход, по их словам, поможет выспаться качественнее и чувствовать себя бодрее в течение дня.
В мае ученые описали влияние сна на память. Оказалось, что во время сна мозг не только укрепляет старые воспоминания, но и «настраивается» на запоминание новых, формируя нейронные связи заранее — еще до появления самих событий.