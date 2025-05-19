Учёные вычислили идеальное количество шагов для профилактики рака

Чемпионат.com

Крупное исследование Оксфордского университета с участием 85 тысяч человек показало, что ежедневная ходьба значительно снижает риск развития 13 видов рака. Учёные установили оптимальное количество шагов для профилактики онкологических заболеваний.

Названо идеальное количество шагов для профилактики рака
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Авторы выяснили, что семь тысяч шагов в день снижают риск рака на 11%, девять тысяч — на 16%. Интересно, что дальнейшее увеличение шагов не даёт дополнительных преимуществ.

Учёные объяснили, что регулярная ходьба помогает контролировать уровень инсулина, связанного с развитием рака, поддерживать здоровый вес (ожирение — вторая причина онкологии), а также укреплять иммунную систему. Причём не обязательно выполнять упражнение за раз. Можно прогуливаться во время телефонных разговоров, использовать лестницу вместо лифта, ходить во время перерывов по офису.

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