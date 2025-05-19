Семь проблем со здоровьем, при которых опасно садиться за руль

Головокружение, боли и низкий уровень глюкозы – состояния, при которых опасно садиться за руль, сообщил в интервью Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

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«Если есть головокружение, температура, повышенное давление и пульс, слабость в руках и ногах, состояние может ухудшиться прямо во время вождения. Из-за этого увеличивается риск аварии», — сказал Лишин.

Особенно внимательными надо быть водителям с диабетом. Необходимо проверять уровень глюкозы до поездки. Ее падение грозит слабостью, нарушением координации и потерей сознания, отметил врач.

До этого главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев заявил, что травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла.

Он посоветовал не использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла, так как ее нельзя должным образом зафиксировать в салоне машины. Кроме того, не следует перевозить ребенка на руках, поскольку такое положение повышает риск получения серьезных травм при ДТП.