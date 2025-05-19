Врач-гинеколог рассказала о правилах интимной гигиены

С наступлением теплых дней вопросы гигиены обостряются. Очень неприятно, когда рядом в транспорте, а еще хуже - в офисе - оказывается неприятно пахнущий товарищ. Особо деликатна тема женской интимной гигиены, ведь ошибки в уходе могут привести к раздражению и даже инфицированию. Нужно ли брить зону бикини и делать эпиляцию или депиляцию с точки зрения гигиены? Как содержать интимные зоны тела в чистоте? На эти вопросы "РГ" ответила врач - акушер-гинеколог Наталья Туртаева.

© Российская Газета

Как часто надо мыть интимные зоны тела и какие средства использовать?

Наталья Туртаева: Это нужно делать минимум один раз в день, предпочтительно - дважды; утром и вечером, а также после дефекации. Во время менструации можно чаще, но без излишнего усердия, чтобы не нарушить микробиоценоз влагалища. Также гигиеническую процедуру желательно выполнять до и после близости. Половой партнер также должен соблюдать интимную гигиену.

Предпочтение следует отдавать душу и использовать при этом гипоаллергенные моющие средства, кислотность (pH) которых близка к pH интимной зоны (около 3,5-5,5), без агрессивных компонентов и отдушек. Нейтральные пенки и гели помогут поддерживать здоровый микробиоценоз влагалища. Омывание интимной области предпочтительно выполнять руками - не стоит пользоваться мочалкой, чтобы не травмировать слизистую. Движения следует совершать спереди - назад, от лобка в сторону ануса, чтобы предотвратить попадание бактерий.

По завершении процедуры лучше использовать отдельное мягкое полотенце, которое нужно менять каждые 2-3 дня. Движения при вытирании должны быть не растирающими, а промакивающими.

Какие ошибки в уходе за наружными половыми органами бывают, и к чему они могут привести?

Наталья Туртаева: Чаще всего речь идет о возникновении раздражения, аллергической реакции и даже инфицировании. Перечислю основные ошибки:

использование обычного мыла или геля с высоким pH (выше 5,5), а также частое подмывание (более двух раз в день) нарушает кислотно-щелочной баланс влагалища, что может спровоцировать изменение состава микробиоценоза и вызвать сухость слизистой оболочки;

применение гигиенических средств с отдушками и красителями может стать причиной аллергических реакций;

неаккуратное подмывание и использование туалетной бумаги по направлению от ануса к влагалищу повышает риск переноса кишечной микрофлоры, что может привести к развитию бактериального вагиноза и инфекций мочевыводящих путей;

использование мочалок или губок чревато повреждением кожи;

ношение синтетического белья и ежедневных прокладок без дышащего слоя и плохо пропускающих воздух создает "парниковый эффект", что способствует нарушению микробиоценоза;

спринцевание без медицинских показаний может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза.

Важно обращать внимание на появление симптомов: зуда, жжения, неприятного запаха, изменения цвета и консистенции выделений. В таких случаях нужно обратиться к гинекологу.

Как правильно ухаживать за собой во время "критических" дней?

Наталья Туртаева: Главное правило - своевременная смена прокладок, тампонов или менструальных чаш. Прокладки необходимо менять раз в 4-5 часов, тампоны - каждые 3-4 часа, менструальные чаши - согласно инструкции. Материал прокладок должен быть мягким, желательно хлопковым. Не стоит выбирать ароматизированные в связи с возможностью развития аллергической реакции.

При обильных выделениях следует подмываться по мере необходимости, но без чрезмерного усердия, лучше всего использовать теплую воду без мыла и специальных средств.

Нужно ли делать интимное бритье, эпиляцию с точки зрения гигиены?

Наталья Туртаева: Бритье интимной зоны, депиляция и эпиляция - вопрос личного выбора. Волосы в интимной зоне выполняют защитную функцию: они уменьшают трение кожи при движении, создают барьер от внешних загрязнений и частиц пыли. Их удаление может привести к раздражению и травмированию кожи, зуду, врастанию волос.

С гигиенической точки зрения бритье, депиляция или эпиляция не обязательны. Но если вы решили избавиться от волос в интимной зоне, важно соблюдать технику удаления, чтобы минимизировать возможные риски.