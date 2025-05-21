Что нужно знать о типах кожи

Впервые классификацию типов кожи ввела в начале ХХ века Хелена Рубенштейн, легендарная женщина, создавшая целую косметическую империю и перевернувшая само представление об уходовых средствах и уходе. Именно она первой ввела понятия «сухой» ,»нормальной» ,»жирной» кожи, предлагая индивидуальные решения для каждой. Это открытие легло в основу современной косметологии и beauty- индустрии. Именно Хелене принадлежит знаменитая фраза:

«Нет некрасивых женщин, есть только ленивые».

В 1975 году выдающийся американский дерматолог Томас Фитцпатрик, которого называют «отцом современной академической дерматологии» и «самым влиятельным дерматологом за 100 лет», разработал шкалу определения фототипа, основанную на цвете кожи и глаз, но позже она была дополнена сведениями о реагировании кожи на ультрафиолетовое излучение. Согласно Фитцпатрику кожа делится на 6 типов:

Кельтский Нордический Европейский Средиземноморский Индонезийский Афроамериканский

А вы знали, что Шкала Фитцпатрика является основой для определения цвета кожи в эмодзи с пятью модификаторами?

В 2004 году известный американский дерматолог, доктор медицинских наук Лесли Бауманн предложила свою инновационную систему определения типов кожи. В 1997 году Бауманн основала Центр косметической дерматологии при Университете Майами, а в 2007 году-Косметический и исследовательский институт Бауманна. Она является автором нескольких учебников по дерматологии и бестселлера для New York Times «Решение для типа кожи». Система типирования кожи по Бауманн определяет четыре ключевых признака кожи:

сухая/жирная (D/O) чувствительная/резистентная (S/R) пигментированная/непигментированная (P/N) склонная к образованию морщин/гладкая (W/T)

Объединение этих результатов даёт 16 возможных типов кожи. Именно эта система ( Skin Type Solutions SkinTyping System (STS)) является золотым стандартом анализа кожи для врачей по всему миру.