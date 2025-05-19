Токсиколог предупредил об опасности БАДов

Токсиколог Водовозов предупредил о содержащихся в БАДах опасных примесях
Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов заявил, что сегодня в интернет-магазинах доступно множество ярких баночек с обещаниями похудения «без усилий» и очищения организма «за три дня», однако на деле за этими словами может скрываться реальная угроза для здоровья. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Как заметил собеседник издания, основной опасностью для потребителей является то, что разные примеси содержатся в биологически активных добавках (БАД) в абсолютно непредсказуемом количестве, и это не считая «маленького нюанса», что этих веществ в БАДах не должно быть вовсе.
Специалист обратил внимание на то, что некоторые добавки для похудения содержат сильнодействующие компоненты, а именно мочегонные, слабительные и даже антидепрессанты.
По словам Водовозова, человек может поначалу почувствовать эффект, который он охарактеризовал как «пронесет и скрутит», однако последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, вплоть до токсического отравления.