Токсиколог предупредил об опасности БАДов

Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов заявил, что сегодня в интернет-магазинах доступно множество ярких баночек с обещаниями похудения «без усилий» и очищения организма «за три дня», однако на деле за этими словами может скрываться реальная угроза для здоровья. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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Как заметил собеседник издания, основной опасностью для потребителей является то, что разные примеси содержатся в биологически активных добавках (БАД) в абсолютно непредсказуемом количестве, и это не считая «маленького нюанса», что этих веществ в БАДах не должно быть вовсе.

Специалист обратил внимание на то, что некоторые добавки для похудения содержат сильнодействующие компоненты, а именно мочегонные, слабительные и даже антидепрессанты.

По словам Водовозова, человек может поначалу почувствовать эффект, который он охарактеризовал как «пронесет и скрутит», однако последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, вплоть до токсического отравления.