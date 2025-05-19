В каких случаях поцелуи могут быть опасны

В редких случаях гепатит может передаваться через поцелуй, предупредила терапевт Дарья Умрик. Об опасности поцелуев для некоторых людей она рассказала в беседе с NEWS.ru.

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По ее словам, заразиться гепатитом B или С через поцелуй почти невозможно, но в слюне зараженного гепатитом человека все равно присутствует вирус.

«Если у человека, которого он поцелует, есть сильное поражение слизистой или кровоточащие раны, то вероятность заражения высока. В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C», — объяснила Умрик.

Если повреждений слизистой оболочки нет, то заразиться гепатитом через поцелуй человек не может, уточнила врач.

Она добавила, что гепатиты B и C не передаются через рукопожатия и объятия, ими сложно заразиться из-за использования общих тарелок, кружек и столовых приборов. При этом Умрик призвала не пренебрегать своим здоровьем, пользоваться индивидуальными маникюрным набором, бритвенными станками, зубной щеткой и полотенцем. Гепатиты В и С передаются при незащищенных половых контактах, поэтому, чтобы сократить риски заражения, необходимо пользоваться презервативами, заключила врач.

Ранее терапевт Яна Шмелева посоветовала отказаться от шоколада и печенья в вечерние часы. По ее словам, десерты могут провоцировать кошмары.