Какие заболевания несовместимы с экстремальными аттракционами

Некоторые заболевания несовместимы с экстремальными аттракционами. Их врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова назвала россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

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«Детям до 12-14 лет и пожилым людям старше 65 лет рекомендуется избегать экстремальных аттракционов. У детей причина ограничения связана с незрелостью сердечно-сосудистой системы и связочного аппарата, а у пожилых людей ─ с возрастными изменениями данных систем», ─ пояснила врач.

По словам Немовой, также не стоит развлекаться подобным образом при наличии неконтролируемой артериальной гипертензии, аритмии, аневризмы аорты или церебральных сосудов. Кроме того, среди противопоказаний она выделила эпилепсию, мигрень, травмы позвоночника, радикулопатию, перенесенные ранее инфаркт и инсульт.

В заключение терапевт посоветовала избегать экстремальных аттракционов беременным женщинам, поскольку у них может произойти отслойка плаценты из-за вибраций и перегрузок, и людям с глаукомой в связи с риском повышения внутриглазного давления.

Ранее психиатр Инна Пархоменко заявила, что благодаря аттракционам можно справиться с игровой зависимостью у детей. Также для этого подойдут театр, цирк, секции, кружки и рыбалка.