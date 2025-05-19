Простой способ похудеть без отказа от любимых блюд

Сбросить лишние килограммы можно без отказа от любимых блюд, уверена терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина. Простой способ похудеть без жестких ограничений в рационе она раскрыла изданию Ufatime.ru.

По словам Маминой, главное при похудении — придерживаться дефицита калорий и тратить больше энергии, чем получаешь. Она уверяет: если рацион на 80 процентов состоит из питательной и полезной пищи, а на 20 процентов — из вкусной, вес будет уходить.

В свою очередь, жесткие диеты, продолжила диетолог, приводят к перееданию — если человек иногда разрешает себе сладкое, ему будет проще придерживаться плана.

«Если в день вам нужно две тысячи килокалорий, то 1,6 тысячи килокалорий — это полезная еда, а 400 килокалорий можно потратить на мороженое, чипсы или бургер», — привела она пример. Также можно утром съесть овсянку, днем — курицу с овощами, а вечером — кусочек пиццы, добавила врач.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.