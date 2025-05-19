Что тест на силу хвата может сказать о состоянии здоровья

Известно, что такой показатель как сила хвата является предиктором качества жизни пожилых людей и указывает на риски развития ряда заболеваний. Простой тест на силу хвата, который можно провести в домашних условиях, покажет – в каком состоянии находится организм.

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Сила хвата является надежным предиктором качества жизни пожилых людей, потому что указывает на общую мышечную силу, функциональные способности и общее состояние здоровья, – передает Verywell слова физиотерапевта, доктора физиотерапии, магистра общественного здравоохранения, специалиста по гериатрической физиотерапии Мэган Оливос.

Кроме того, исследования связывают низкую силу хвата с психическим нездоровьем. Так, в 2019 году исследование с участием более 34 000 пожилых людей показало, что у тех, у кого хват был слабым, риск депрессии был в 1,45 раза выше. Люди с низкой силой хвата часто не могут самостоятельно выполнять повседневные задачи, что ведет к изоляции, депрессии, снижению чувства цели. Это, в свою очередь, увеличивает риски высокого давления, болезней сердца, слабоумия.

Силу хвата можно измерить разными способами. Есть ручной инструмент, называемый динамометром, который позволяет оценить силу захвата в фунтах или килограммах. Медики также им пользуются для измерения силы хвата в клинических условиях: человек садится, держит руку под углом 90 градусов и сжимает ее в течение трех секунд. Действие повторяется трижды и берется среднее значение.

Если нет динамометра, можно поднять и удерживать какой-либо предмет, например, гантель или бутылку с водой, вытянув руку. Чем дольше получится удержать предмет, тем выше сила хвата.

Еще вариант – максимально сжимать и отпускать теннисный мяч в течение одной минуты. Больше повторений будет означать, что у человека более крепкий захват.

Сила хвата зависит от возраста, пола, используемой руки и типа динамометра. Сила хвата ниже 26 килограммов для мужчин и 16 килограммов для женщин часто используется для диагностики саркопении у пожилых людей. Саркопения – потеря мышечной массы с возрастом, ведущая к увеличению риска травм и затруднению ухода за собой.

Сила хвата снижается с возрастом, но ее можно тренировать. В спортзале, например, можно практиковать упражнение «прогулка фермера», когда клиент держит гири или гантели в обеих руках и ходит с ними. Сгибание рук с отягощением – также поможет в тренировке силы хвата.

Дома можно взять мячик-антистресс или что-то мягкое и гибкое (клубок, маленький пакетик с крупой), и каждый раз, за отдыхом или просмотром телевизора, держать его в руке, играя с ним. Это доступная для практически любого тренировка силы хвата.

Врачи акцентируют внимание, что поддержание и тренировка силы хвата в домашних условиях или в спортзале поможет снизить риски травм, хронических заболеваний и потери независимости.