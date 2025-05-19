Диетолог рассказала, при каких заболеваниях не стоит увлекаться матчей

Природные вещества в матче нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют старение и повышают риск развития заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

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По ее словам, матча богата природными органическими веществами – катехинами.

"Особенно много в напитке эпигаллокатехин галлата, который нейтрализует свободные радикалы. Они могут повреждать структуру клетки, накапливаясь в большом количестве", – указала диетолог.

Таким образом, матча помогает замедлить старение и снизить риск развития хронических заболеваний при регулярном употреблении.

"Матча содержит аминокислоту L-теанин. Она стимулирует синтез альфа-волн в мозге, что снижает стресс и вызывает расслабление организма без сонливости. Плюс ко всему напиток богат витаминами A, C, E, а также железом и калием, которые укрепляют иммунную систему".

Врач порекомендовала пить одну-две чашки матчи в день. На одну порцию приходится 1–2 грамма порошка, которые заливают 60–100 миллилитрами воды.

"Однако стоит помнить, что в матче содержится кофеин, поэтому при избытке он может вызвать тревожность, учащенное сердцебиение, чрезмерную бодрость и нарушение сна. Кофеиносодержащие продукты нужно пить до 16:00," – предупредила врач.

Она добавила, что с напитком стоит быть осторожным пациентам с проблемами сердечно-сосудистой системы, почек и печени. В таком случае нельзя употреблять более одной чашки матчи в день, заключила Килипко.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что травяные чаи и какао благотворно влияют на нервную систему. Напитки помогают успокоиться, быстрее заснуть и защищают организм от чрезмерного возбуждения.