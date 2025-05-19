Можно ли чистить зубы содой

Кандидат медицинских наук развеяла миф о безопасности использования соды при чистке зубов. Заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева рассказала, к чему может привести такая практика:

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Сама по себе сода, являясь щёлочью, может вызвать раздражение слизистой оболочки рта вплоть до ожога, травматически воздействовать на эмаль зубов, царапая её.

Эксперт также предупредила, что нужно внимательно относиться к выбору зубной пасты, поскольку может развиться аллергия на её компоненты. Если возникает реакция на зубную пасту, Ольга Гусева рекомендует следующие меры профилактики.