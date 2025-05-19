Назван продукт с большим количеством фитонцидов

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова заявила о продукте, который содержит большое количество фитонцидов.

«Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма», – рассказала она в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что в редьке также содержится большое количество клетчатки, витамина С и минералов. Помогает редька и снимать отеки. Врач указала, что переедать редьку не стоит, так как она раздражает слизистую кишечника.

Ранее «СП» сообщала о том, что российский биохимик и нутрициолог Анна Дивинская составила список необходимых весной для организма овощей.