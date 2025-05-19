Ошибки в питании, которые влияют на рост мышц

Если вы пытаетесь нарастить мышцы, но результатов не видите, то, возможно, дело в нескольких вещах.

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Недостаточное потребление белка. Для роста и восстановления мышц ключевую роль играют морепродукты, постное мясо, молочные продукты. В день нужно потреблять от 0,5 до 0,8 г белка на 0,45 кг.

Потребление слишком малого количества калорий. Нехватка калорий может создать дефицит энергии, из-за чего организм будет использовать для получения энергии мышцы. Чтобы это исправить, потребляйте больше килокалорий, чем сжигаете.

Недостаточное потребление углеводов. Включайте в рацион разнообразные цельнозерновые продукты и минимально обработанные углеводы: киноа, коричневый рис, картофель, сладкий картофель и овёс.

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Недостаточное увлажнение. Для предотвращения этого, пейте воду постоянно в течение дня, особенно до, во время и после тренировок. Кроме того, помочь в этом вам могут фрукты с высоким содержанием воды.

Игнорирование полезных жиров. Слишком большое количество протеиновых батончиков или коктейлей может привести к побочным эффектам, связанным с кишечником.

Пренебрежение питанием после тренировки. Ешьте блюда из белков и углеводов после занятий спортом и тренировочных сессий.

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