Лучший фрукт для поддержания здоровья сердца

Доказано, что фрукты защищают от болезней сердца. Сара Александер, доктор медицины, FACC, кардиолог, отметила, что её любимый полезный для сердца фрукт - авокадо. И вот почему.

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Много полезных для сердца питательных веществ. Например, это калий. Он помогает снизить кровяное давление, так как уменьшает воздействие натрия. На половину авокадо приходится почти 500 мг калия. Это больше, чем в бананах. Помимо этого, эти фрукты содержат каротиноиды и витамин Е. Они защищают кровеносные сосуды, снижают уровень вредного холестерина, поддерживают здоровье сосудов в целом.

Большое количество полезных жиров. Исследования показали, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры помогают снизить уровень "плохого" холестерина.

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Удивительный источник клетчатки. Половина авокадо даёт организму почти 7 г клетчатки. Это 1/4 дневной нормы. Примерно половина клетчатки в фрукте - растворимая, которая снижает уровень холестерина в крови. Исследования демонстрируют, что она также снижает кровяное давление.

В состав входят растительные стерины, снижающие уровень холестерина. Авокадо включает больше этих веществ, чем многие другие фрукты. Было показано, что они снижают уровень вредного холестерина примерно на 10%.

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