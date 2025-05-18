Эксперт объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

Разрыв в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в России в среднем достигает 10 лет. Это не уникальное явление — аналогичная тенденция наблюдается во многих странах, однако у нас она выражена ярче. Почему так происходит? Ответ кроется в сочетании биологии, социальных ролей и поведенческих паттернов, рассказал «Газете.Ru» Александр Ткачев, кандидат социологических наук, эксперт Академии социальных технологий.

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«Природа изначально дает женщинам небольшой, но значимый «бонус». Две X-хромосомы повышают устойчивость к генетическим заболеваниям, а гормон эстроген способствует защите сердечно-сосудистой системы. Однако биология — лишь фундамент. Как показывают исследования, ее вклад в разрыв составляет не более 20–30%», — объяснил он.

Остальное — результат того, как люди взаимодействуют с окружающей средой. Так, мужчины в России чаще оказываются в зонах риска.

«70% работников вредных производств, физического труда и военных — мужчины. Добавьте сюда поведенческие факторы: потребление крепкого алкоголя у них выше в 2–3 раза, курение распространено на 35% шире. Но проблема глубже: социокультурные установки заставляют мужчин воспринимать поход к врачу как «слабость». Из-за этого сердечные заболевания, онкологию или диабет диагностируют на поздних стадиях, когда лечение уже менее эффективно», — сказал Ткачев.

Социальные роли, хотя и меняются, все еще влияют на здоровье. Мужчины чаще берут на себя роль основного «добытчика», что связано с хроническим стрессом из-за экономической нестабильности или потери работы. По оценкам психологов, уровень тревожности у мужчин в возрасте 40–55 лет на 15–20% выше, чем у женщин той же группы. Женщины, в свою очередь, активнее вовлечены в поддержание семейного здоровья: планируют визиты к врачу, следят за питанием, создают социальные связи, которые служат «буфером» против стресса. Это не вопрос гендерного превосходства, а следствие исторически сложившегося распределения обязанностей.

Кроме того, профилактические программы, например, скрининги, чаще посещают женщины — отчасти из-за репродуктивной специфики (гинекологические осмотры). Мужчины же попадают в поле зрения медиков уже при острых состояниях. А после 50 лет женщины активнее включаются в «третий возраст»: занимаются спортом, участвуют в сообществах, тогда как мужчины, выходя на пенсию, иногда теряют социальные ориентиры.

Государственные меры последних лет, однако, дают эффект.

«Антитабачные законы, ограничение продажи алкоголя и популяризация ЗОЖ сократили разрыв с 13 до 10 лет за десятилетие. Но для прогресса нужно менять нормы: стирать стигму вокруг мужских походов к врачу, развивать профилактическую медицину с упором на кардиологию и диабет, улучшать условия труда на опасных производствах», — говорит Ткачев.

По его словам, этот разрыв — индикатор системных проблем. Сократить его можно, только переосмыслив здоровье как общую ценность, а не личную ответственность.