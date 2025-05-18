Как прокачать все тело без спортзала

Ученые из Гарвардского университета предложили эффективный метод укрепления всех мышц тела без посещения спортивного зала, сообщает издание Men Today. Эксперты советуют заняться тренировками дома, включив в программу различные упражнения, такие как приседания с использованием пружин, марширование на месте, классические отжимания с добавлением подъема одной руки, динамичные приседания с подпрыгиванием и скручивающие движения корпуса.

Исследователи подчеркивают, что такие регулярные домашние тренировки способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, поддержанию когнитивных функций мозга, контролю уровня глюкозы в организме, снижению вероятности онкологических заболеваний, сохранению энергии и гибкости суставов. Однако тренироваться нужно ежедневно, а также придерживаться принципов здорового питания.

Ученые Саратовского государственного университета имени Чернышевского создали искусственную нервную клетку, способную точно воспроизводить сигналы, которыми обмениваются нейроны человеческого мозга. Этот инновационный метод открывает перспективу ускорения разработок нейропротезов и может помочь в изучении работы мозга.