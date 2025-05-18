Врач рассказал, как правильно принимать цинк

Welness Pulse: прием добавок с цинком натощак может вызвать тошноту
Прием цинка натощак способствует его лучшему усвоению, но часто вызывает тошноту. Об этом изданию Welness Pulse рассказал доктор Крутику Нанавати, член общества диетологов Новой Зеландии.
Врач объяснил, что цинк выполняет в организме множество полезных функций. Этот микроэлемент укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами и бактериями, поддерживает здоровье репродуктивной системы и нормальное функционирование щитовидной железы. Также цинк участвует в делении клеток и способствует синтезу ДНК.
Дефицит цинка может привести к задержке роста в период роста плода, младенчества и полового созревания. Недостаток этого вещества в организме также ведет к замедленному заживлению ран и когнитивным нарушениям.
Восполнить запасы цинка помогают говядина, печень, молочные продукты, рыба, крупы, орехи, семена подсолнечника и некоторые овощи (морковь, горох, шпинат). Также цинк можно получать из пищевых добавок.
«Технически цинк лучше усваивается на голодный желудок, но это часто приводит к тошноте, особенно при высоких дозах», — рассказал доктор Нанавати.
Специалист добавил, что, хотя прием цинка с пищей может помочь предотвратить тошноту, лучше всего сочетать его с продуктами, не содержащими фитаты. Так называют соли фитиновой кислоты, в форме которых хранится практически весь фосфор в зерновых, бобовых, орехах и семенах.
«Что касается других минералов, цинк не рекомендуется принимать одновременно с добавками железа и кальция. Наконец, по той же причине — потенциально сниженное усвоение — рекомендуется избегать употребления кофе во время приема добавок с цинком», — заключил врач.