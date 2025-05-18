Исследователи установили, какие продукты снижают давление

Учёные из Университета Суррея установили, что регулярное употребление продуктов, богатых флаван-3-олами - таких как чай, тёмный шоколад, яблоки и виноград - способствует снижению артериального давления и улучшает состояние сосудов.

По данным портала miranews.ru, исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, основано на анализе данных из 145 рандомизированных контролируемых испытаний. В ходе работы специалисты обнаружили, что у людей с повышенным или высоким давлением регулярное потребление этих природных соединений приводит к заметному снижению показателей артериального давления, в некоторых случаях эффект сопоставим с действием ряда лекарственных препаратов.

Этот мета-анализ подчёркивает потенциальную роль диеты в профилактике и лечении гипертонии. Флаван-3-олы, являясь мощными антиоксидантами, способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению их эластичности, что напрямую влияет на снижение артериального давления. Важно отметить, что эффект проявляется именно у людей с уже имеющимися проблемами с давлением, что указывает на специфическую пользу флаван-3-олов для этой группы населения.

Результаты исследования открывают новые перспективы для разработки диетических рекомендаций и стратегий профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Включение в рацион продуктов, богатых флаван-3-олами, может стать простым и доступным способом поддержания здоровья сердца и сосудов. Однако, как отмечают сами исследователи, необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных доз и долгосрочного воздействия этих природных соединений на организм.