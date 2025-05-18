Кардиолог развеял несколько опасных мифов о высоком давлении

Недооценивать гипертонию значит подвергать себя высокому риску преждевременной смерти ввиду появления ее грозных осложнений, предупредил кардиолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Владимир Глаголев. Опасные мифы о высоком давлении он развеял в беседе с «Лентой.ру».

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Самый опасный, по словам кардиолога, миф — убеждение, что если человек не ощущает высокого давления, то его нет.

«Головная боль, пульсация в висках, шум в ушах, головокружение, одышка могут указывать на повышенное давление, но часто на начальном этапе болезнь протекает бессимптомно. Обнаруживают ее нередко случайно, во время плановых осмотров или на стадии появления осложнений, когда в организме уже произошли негативные изменения», — предупредил он.

Также опасным заблуждением Глаголев назвал убеждение, что высокое давление не опасно и что это состояние легко контролировать. Однако, объяснил он, это одно из самых опасных хронических заболеваний, ведущее к инфаркту миокарда, инсульту, сердечной недостаточности, поражению ряда внутренних органов, особенно почек. При этом гипертония, вопреки мифу, не является болезнью исключительно пожилых людей.

«Гипертонию все чаще диагностируют у людей моложе 40 лет. Она развивается из-за повышенного стресса, лишнего веса и ожирения, малоподвижного образа жизни и неправильного питания. От этого заболевания не застрахован никто, и возраст является лишь одним из многих факторов риска», — Владимир Глаголев, кардиолог.

Нормальным в любом возрасте в основном является давление менее 130 на 80 миллиметров ртутного столба, уточнил кардиолог. В клинических рекомендациях дважды зафиксированное повышение артериального давления более 140 на 90 миллиметров ртутного столба уже считается артериальной гипертензией, предупредил он. Другие показатели могут быть у очень пожилых пациентов, добавил врач.

Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала о причинах постоянно холодных рук и ног. По словам врача, людям с этой проблемой стоит проверить уровень гемоглобина в крови.