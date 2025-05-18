Ученые объяснили, чем опасна водная диета

Эксперты Сиднейского университета предостерегают: если у вас есть проблемы с сердцем или сосудами, не стоит начинать водное голодание без консультации специалиста.

По данным издания ИАНЕД, исследование, опубликованное в журнале Molecular Metabolism, было проведено учеными из Австралии, Италии и США. Они изучали влияние длительного голодания — когда человек употребляет только воду и не ест более четырех дней — на здоровье.

Эти диеты стали популярны благодаря быстрому снижению веса. Однако долгосрочные последствия по-прежнему остаются неизвестными.

Профессор Луиджи Фонтана из Центра Чарльза Перкинса сообщил:

"Мы полагали, что продолжительное голодание уменьшает воспалительные процессы в организме. Однако на практике оно вызывает стресс и повышает уровень белков, способствующих воспалению, что может быть опасно для людей с сердечными заболеваниями".

В исследовании приняли участие 20 человек (11 женщин и 9 мужчин). Они десять дней пили только воду, а затем в течение пяти дней возвращались к обычному питанию. Ученые мониторили их состояние до, во время и после голодания.

В среднем участники потеряли 7,7% веса, а объем талии сократился на 6%. Тем не менее многие из них испытывали головные боли, бессонницу и низкое давление. Несмотря на желание быстро похудеть, водное голодание имеет заметные результаты, но необходимо больше данных для понимания его долгосрочного воздействия на организм. Если у вас есть проблемы со здоровьем, в первую очередь проконсультируйтесь с врачом.

Влияние водного голодания на воспалительные процессы оказалось неоднозначным. Первоначальное предположение о снижении воспаления не подтвердилось. Напротив, длительное ограничение в пище спровоцировало выброс белков, сигнализирующих о воспалении, что особенно опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стоит отметить, что, несмотря на потерю веса и уменьшение объема талии, участники эксперимента испытывали ряд побочных эффектов. Головные боли, бессонница и пониженное давление – частые спутники водного голодания, которые могут существенно снизить качество жизни.

Таким образом, водное голодание, несмотря на свою привлекательность в плане быстрого снижения веса, не является универсальным решением для всех. Прежде чем прибегнуть к столь радикальному методу, необходимо тщательно взвесить все "за" и "против", а также проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Помните, что здоровье – это самое ценное, и подходить к нему нужно с умом и осторожностью".