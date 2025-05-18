Как убрать жир внизу живота

Фитнес-тренер Виктория Турищева назвала способ убрать жир внизу живота. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Эксперт обратила внимание на то, что большинство упражнений на пресс рассчитаны на прямую мышцу живота. Однако, чтобы избавиться от жира внизу живота, нужно работать над поперечной мышцей. Для этого Турищева рекомендовала выполнять комплекс из пяти упражнений, который поможет укрепить мышцы нижнего пресса.

В него тренер предложила включить обычные, косые и обратные скручивания, а также подъем коленей из «короткой планки» и Т-мост. Для выполнения последнего нужно встать в планку на предплечьях, после чего повернуться на одну сторону, при этом стопы повернув на бок, а затем вновь вернуться в планку.

Ранее двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.