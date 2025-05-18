Профессор рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

В питании нужно обращать внимание на содержание клетчатки. Она является важным элементом, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук Александр Дзидзария. Лучший способ ее получить - есть цельные продукты ягоды, овощи, овсянку, авокадо и другие, считает эксперт.

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Он напомнил, что суточная норма клетчатки составляет 25-30 граммов для женщин и 30-38 граммов для мужчин. Хотя обычно большинство людей употребляют 15-18 граммов клетчатки в сутки.

Между тем, ее нехватка может сказаться на работе кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Дзидзария предлагает также обратить внимание на то, что крайне важны и растворимая, и нерастворимая клетчатка.

Растворимая, вступающая в контакт с жидкостью и за счет своего увеличения в кишечнике замедляющая всасывание углеводов и жиров, создает у человека чувство сытости. Такая клетчатка содержится в бананах, изюме, брюссельской капусте и бобовых. Нерастворимая клетчатка, стимулирующая перистальтику и ускоряющая очищение кишечника, содержится в моркови, картофеле, орехах. Здоровье пищеварительной и иммунной системы зависит от обоих типов клетчатки.

Однако перебирать с нормой клетчатки тоже не стоит. У того, кто употребляет ее чрезмерно, особенно в виде добавок, клетчатка может снижать уровень усвоения жирорастворимых витаминов - A, D, E и K. Поэтому нужно заботиться о сбалансированном питании, считает профессор.

В качестве оптимального способа снабдить свой организм клетчаткой, он предлагает употреблять авокадо, ягоды, овощи, овсянку, бобовые, семена чиа и льна, яблоки с кожурой, орехи и семечки. Эти продукты поддерживают и микрофлору, помогая усвоению ряда витаминов и минералов.