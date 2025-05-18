В чем вред и польза одуванчиков

Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» заявили, что это растение обладает многими полезными свойствами.

Одуванчик цветет с марта по май, встречается иногда и в июне. Вторая волна массового цветения наблюдается осенью при теплой погоде. Это растение обладает полезными свойствами и часто применяется в медицине.

Одуванчики использовали для восстановления работы пищеварительного тракта, повышения тонуса организма и активизации метаболизма. Листья растения содержат природные фолаты, минералы и витамины, а цветы богаты дубильными веществами, каротиноидами, летучими маслами. Корни содержат минеральные соли, органические кислоты и инсулин.

В кулинарии из молодых листьев растения готовят соусы, салаты, бутерброды, различные приправы, также цветы можно использовать для приготовления варенья и вина.

Однако есть и недостатки у одуванчика. Он является сорняком, который образует на участке плотную розетку листьев и вытесняет культурные растения, захватывая весь участок земли. И требуется сразу несколько методов, чтобы полностью искоренить его. Можно воспользоваться рыхлением и прополкой, гербицидами, различными народными средствами.