Как предупредить тромбоз и избежать его

О том, влияет ли группа крови на риск тромбоза, и как распознать опасное состояние, рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

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Как объяснил специалист, в позволяющих оценить степень риска тромбоза шкалах учитывается тот момент, что люди с первой группой крови "реже болеют любыми тромбозами".

"У представителей этой группы в крови меньше фактора Виллебранда. Это белок, способствующий склеиванию тромбоцитов, что в результате ускоряет свертываемость крови", - отметил кардиолог.

Также Константин Крулев ответил на вопрос о том, надо ли проходить проверку на генетические маркеры тромбофилии повторно, или достаточно одного раза. Второй вариант - верный, так как генетический код не меняется.

"Риск тромбоза существенно повышается при выявлении Лейденской мутации и мутации в гене F2", - уточнил специалист, добавив, что при выявлении мутации гена MTHFR также есть определенный риск.

Главный тревожный признак - односторонний (асимметричный) отек, боль и покраснение голени. Такой симптом требует госпитализации, терпеть не нужно.

"Это предвестник тромбоэмболии легочной артерии. Состояние угрожает жизни", - пишет врач в своем блоге.

По словам кардиолога, если образование будет выявлено (надо сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей), то с помощью антикоагулянтов тромб можно растворить, а значит, спасти жизнь.

Среди продуктов, способных повлиять на "разжижение крови естественным образом", названы чеснок, имбирь, куркума, морская рыба. Но тут речь идет о профилактике тромбоза до симптомов.

Ранее кардиолог объяснил, как отличить симптомы со стороны сердца от проявлений других заболеваний. Если это стенокардия, то боль располагается за грудиной. Дискомфорт появляется на высоте физической нагрузки и быстро проходит, обычно в течение нескольких минут, когда человек прекращает тренировку. Опасная боль часто носит давящий или жгучий характер, но при этом может быть не очень сильной.

Интенсивность болевых ощущений не является важной характеристикой, главное то, что дискомфорт возникает при нагрузке, но быстро проходит в покое, еще раз подчеркнул Константин Крулев.