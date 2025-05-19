Баночный массаж: какой вред может нанести эта процедура

В советское время медицинские банки широко использовались как в больницах, так и на дому. Их ставили при простуде, пневмонии, радикулите, остеохондрозе и многих других заболеваниях. Но сейчас все больше врачей с сомнением относится к такому методу лечения. Несмотря на то, что банки использовались в народной медицине с древних времен, в некоторых случаях они могут причинить вред.

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Древний метод

Невозможно точно определить, когда и кем впервые был использован прообраз медицинской банки. Известно, что целители разных стран Азии лечили таким способом многие болезни более двух тысяч лет назад.

Известный специалист по восточной медицине Штефан Палош в книге «Китайское искусство целительства. История и практика врачевания от древности до наших дней» (М., 2003 г.) отметил, что еще в IV-III вв. до н.э. целители Поднебесной вместо привычных нам стеклянных банок использовали рога различных животных. Затем на смену рогам пришли небольшие сосуды, которые изготавливались из подручных материалов, в основном, из глины.

В наше время стандартная лечебная процедура выглядит таким образом. Пациент ложится на живот, медсестра или опытный целитель смазывает его спину или другое больное место мазью (обычно это вазелин). Корнцанг или вязальная спица предварительно обматывается ватой, так делается простой фитиль. Затем фитиль, смоченный спиртом, поджигается и буквально на секунду помещается в банку, и она сразу же прикладывается к коже. Стеклянный сосуд прилипает к спине, поскольку давление внутри банки из-за отсутствия кислорода гораздо ниже, чем снаружи.

Кожа пациента втягивается внутрь, кровь приливает к этому месту. Плотно укрытый одеялом больной неподвижно лежит не более 15 минут, а на его спине в это время обычно располагается 8-14 банок на расстоянии 3-5 см друг от друга. Затем их осторожно снимают, сначала чуть наклоняя в сторону. Кожу, которая в результате притока крови местами приобрела багровый оттенок, тщательно протирают. А пациенту необходимо пролежать под одеялом еще полчаса.

Китайские целители иногда используют весьма кардинальный метод лечения банками, который еще называют влажным. На кожу перед постановкой банок специальной иглой наносятся насечки. Это обеспечивает мощный приток крови к больному месту. Вообще, целители Поднебесной в прежние века прибегали к довольно жестким способам врачевания.

«Раньше банку ставили на тело вместе с поджигаемым в ней материалом. Это вызывало ожоги на коже, и такой способ больше не применяют», – написал Штефан Палош.

Современные врачи называют лечение банками вакуумной терапией, ведь с помощью зажженного фитиля опытная медсестра выжигает из стеклянного сосуда почти весь воздух.

Реально помогает

Генеральный директор Центра научно-практической медицины (Москва) Валерий Львов уверен, что предки современных казаков и древнеславянские целители лечили банками многие болезни еще более 15 веков назад. Об этом он написал в статье «Вакуумная терапия – мифы и реальность», которая вышла в международном альманахе «Гуманитарное пространство» (No 2, 2012 г.).

Автор считает, что с помощью банок можно лечить заболевания позвоночника, дыхательной системы, органов пищеварения, а также нервные расстройства. Будучи практикующим костоправом и народным целителем В. Ф. Львов убедился, что банки помогают при остеохондрозе, радикулите, миалгии, пневмонии, бронхиальной астме, гипертонии, язве, запоре, бессоннице и хронической усталости.

Этот метод лечения позволяет избавиться от болей в спине уже после 3-4 сеансов, а прилив крови стимулирует восстановительные и обменные процессы в тканях организма. Банки вызывают приток лейкоцитов к больному месту, что помогает пациенту справиться с инфекцией. К тому же, терапевтический эффект улучшается в результате активизации циркуляции лимфоцитов.

Львов написал, что «... применение данной методики дает возможность организму усилить сопротивляемость внешним психосоматическим отрицательным воздействиям».

Баночный массаж

В современном мире на смену традиционному методу лечения пришел массаж медицинскими банками. Его часто применяют спортивные врачи – для расслабления мышц атлетов. Помогает такой метод и при радикулите, невралгии. Многие женщины подтверждают, что избавились от целлюлита с помощью данного массажа.

Практическое пособие «Как правильно сделать инъекцию, измерить давление, поставить банки в домашних условиях» (СПб, 2012 г.), которое вышло под редакцией Д. Беликова, советует проводить эту процедуру один раз в два дня. При этом перемещать установленные банки необходимо плавными прямыми или волнообразными движениями, начиная с 5 минут и постепенно увеличивая длительность массажа до 20 минут. Стандартный курс такого лечения составляет 10-12 процедур.

Смазанная кремом или обычным растительным маслом кожа должна втягиваться внутрь банки всего на 1-1,5 см, иначе стеклянный сосуд будет сложно перемещать. Количество самых банок может варьироваться, в зависимости от площади пораженной целлюлитом зоны, от двух до шести.

Некоторые пациентки жалуются, что на коже во время баночного массажа появляются синяки. Специалисты считают, что их можно избежать, если проводить процедуру без спешки, спокойными и мягкими движениями, предварительно разогрев кожу обычным массажем. Легкая боль, жжение и тепло, которые ощущает пациент в ходе лечения, означают, что процедура проводится правильно.

Возможные травмы

Автор книги «Первая медицинская помощь для детей. Справочник для всей семьи» (СПб, 2009 г.) Нина Башкирова обратила внимание, что этот метод лечения следует использовать с осторожностью.

«Медицинские банки раньше очень широко применялись при респираторных заболеваниях у детей школьного возраста. Однако в настоящее время выявили некоторые осложнения этой процедуры, в частности: массивные кровоизлияния в кожу и подкожную клетчатку, а также нарушение микроциркуляции в легочной ткани», – предостерегла родителей Н. А. Башкирова.

Банки рекомендовано ставить, только начиная с подросткового возраста. И стоит признать, что иногда не совсем умелые взрослые могут даже обжечь нежную кожу ребенка раскаленными краями стеклянных сосудов. Избежать такой неприятности помогают пневматические банки, изготовленные из пластика. Их ставят на спину без применения фитиля, а вакуум создается с помощью специального механизма.

В пособии «Как правильно сделать инъекцию, измерить давление, поставить банки в домашних условиях» тоже содержится предостережение: «Правда, многие современные врачи не одобряют лечение банками. Например, в США уже давно запрещено их использовать: специалисты считают, что банки не останавливают инфекцию, а способствуют еще большему ее распространению в организме. И особенно опасно лечить банками пневмонии, поскольку легочная ткань вообще может разорваться, то есть разовьется пневмоторакс».

Когда их ставить нельзя

Кстати, этот метод лечения может причинить вред не только маленьким детям, но и пожилым людям. Врачи предупреждают любителей народных способов оздоровления, что банки нельзя ставить пациентам со следующими диагнозами:

порок сердца, стенокардия, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда;

острые инфекционные заболевания;

онкология;

тромбоз сосудов;

гемофилия;

туберкулез.

Запрещено использование банок, если у пациента высокая температура, он сильно истощен, потерял много крови, имеются, пусть и незначительные, повреждения на коже. Не рекомендуется проводить данную процедуру и людям, хорошо распаренным после бани. Область сердца, лопатки, женская грудь, живот беременной пациентки – на эти места ставить банки нельзя ни в коем случае. Разумеется, нельзя держать их на теле более 15 минут.

Вообще, это достаточно опасный метод лечения, эффективность которого современная медицина оставляет под вопросом. Не исключено, что многие люди испытывают облегчение после такой процедуры, но перед ее применением следует посоветоваться с врачом, чтобы избежать возможных осложнений. И стоит сразу же прекратить лечение, если пациент ощущает серьезный дискомфорт.