Топ-6 продуктов, которые помогут снизить холестерин

Снижение уровня холестерина — задача, которая волнует многих, особенно с возрастом или при наличии хронических заболеваний. Наряду с медикаментозной терапией особую роль играет питание. Диета может не просто помочь поддерживать нормальный липидный профиль, но и в ряде случаев заметно снизить уровень «плохого» холестерина, особенно если в ней сделать акцент на продукты, богатые правильными углеводами. Что нужно есть, как, в каком виде, и в каком количестве, WomanHit рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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Когда речь идет об углеводах, первое, что приходит на ум многим, — это сладости, выпечка и макароны. Однако это заблуждение. Существуют полезные, медленно усваиваемые углеводы, которые не только не вредят организму, но и активно способствуют нормализации обмена веществ, в том числе и жирового. «К ним относятся продукты с высоким содержанием пищевых волокон, растительных стеролов и антиоксидантов. В отличие от простых сахаров, эти углеводы не провоцируют резкие скачки инсулина и, более того, помогают очищать сосуды от атеросклеротических бляшек», — комментирует наш эксперт. Вот какие продукты богаты углеводами.

Цельнозерновые

Это один из самых значимых источников полезных углеводов. Овес и ячмень особенно богаты бета-глюканами — растворимыми пищевыми волокнами, которые снижают уровень липопротеидов низкой плотности, тех самых «плохих» частиц, провоцирующих закупорку сосудов. Михаил:

«Бета-глюканы образуют в кишечнике вязкое вещество, которое препятствует всасыванию холестерина и выведению желчных кислот, что стимулирует организм использовать холестерин из крови для их синтеза. Овсяная каша, особенно приготовленная на воде, без сахара и с добавлением свежих ягод или небольшого количества меда, является идеальным началом дня для тех, кто стремится снизить уровень холестерина».

Оптимальной порцией считается около 40–60 граммов сухой крупы в день.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут и горох — это не только источник медленных углеводов, но и растительного белка, который может частично заменить животный. Бобовые содержат растворимую клетчатку и растительные стеролы, уменьшающие всасывание холестерина в кишечнике. Эксперт:

«Они также способствуют снижению веса, нормализации уровня сахара и обеспечивают продолжительное чувство насыщения. Их можно использовать в виде супов, пюре, гарниров, при этом желательно избегать чрезмерного добавления масла и соли».

Суточная норма — примерно полстакана в готовом виде.

Фрукты

Особенно яблоки, груши, сливы, апельсины и грейпфруты, содержат пектин — еще один тип растворимой клетчатки, эффективно связывающий холестерин. Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сосудов и защищают клетки от повреждений.

«Регулярное потребление фруктов в свежем виде, не в виде соков, помогает улучшить липидный профиль крови. Особенно стоит отметить авокадо — несмотря на высокую калорийность, этот фрукт содержит полезные мононенасыщенные жиры и клетчатку, положительно влияющие на уровень общего холестерина», — рассказывает наш эксперт.

Для выраженного эффекта достаточно съедать 2–3 средних плода в день.

Ягоды

Особенно черника, малина и клубника. Эти плоды богаты полифенолами — веществами, обладающими выраженным антиоксидантным действием. Кроме того, они содержат антоцианы, которые могут влиять на экспрессию генов, регулирующих липидный обмен.

«Употребление свежих ягод, особенно летом, не только снижает уровень холестерина, но и оказывает общеукрепляющее действие. Вне сезона можно использовать замороженные ягоды, сохранившие большую часть полезных веществ», — рассказывает Михаил.

Овощи

С высоким содержанием клетчатки, такие как морковь, брокколи, шпинат и брюссельская капуста, также способствуют снижению уровня холестерина. Врач:

«Их углеводы медленно усваиваются, не перегружают поджелудочную железу и улучшают перистальтику кишечника. Они способны улучшить не только липидный, но и общий метаболический фон».

Включите в рацион не менее 400 граммов овощей в день в сыром, вареном или запеченном виде.

Орехи и семена

Они содержат в основном жиры, но включают в себя и углеводы, главным образом в виде клетчатки. Особенно полезны миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа. Специалист:

«Их регулярное потребление снижает концентрацию липопротеидов низкой плотности и способствует повышению "хорошего" холестерина — липопротеидов высокой плотности. Но важно помнить, что у них высокая калорийность».

Достаточно съедать небольшую горсть в день — 20–30 граммов, лучше в несоленом и необжаренном виде.

Важно не количество, а регулярность

Кроме конкретных продуктов, важно также общее пищевое поведение. Углеводы, направленные на снижение холестерина, должны потребляться регулярно, в умеренных количествах, равномерно распределенных в течение дня.