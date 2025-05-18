Сколько черешни можно съесть в день

Врача-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что черешня — полезный фрукт благодаря содержанию витаминов В и С и множества микроэлементов. Однако есть черешню нужно ограниченно.

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Если диабетикам черешню можно употреблять в небольших количествах для создания разнообразия в рационе, то людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как воспалительные заболевания желудка, дисбактериоз или хронические заболевания, рекомендуется избегать черешни, поскольку фруктовые кислоты могут усугубить такие симптомы, как боли в эпигастральной области и проблемы с пищеварением.

Лазуренко рекомендует есть в пределах 150-200 граммов черешни в день, тщательно мыть и следить за реакцией организма. Эти наблюдения помогут определить, можно ли смело включать черешню в рацион.

«Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150–200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — отметила Лазуренко.

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