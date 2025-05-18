Какие продукты вызывают тревожность

Некоторые привычные продукты могут усиливать тревожность и провоцировать приступы паники. Американский диетолог Джулия Зумпано из клиники Кливленда объяснила, как скорректировать рацион для психического благополучия.

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По словам эксперта, негативно влияют на эмоциональное состояние следующие продукты:

переработанные полуфабрикаты;

жареные блюда;

пища с большим количеством сахара;

напитки с кофеином;

алкоголь.

Эти продукты отрицательно сказываются не только на физической форме, но и усиливают чувство тревоги и нервозности. Диетолог советует начинать коррекцию питания плавно, отказываясь от вредных продуктов небольшими шагами. Например, снизить количество потребляемого кофеина, готовить дома и вести пищевой дневник, отслеживая взаимосвязь еды и самочувствия.

Джулия Зумпано также назвала продукты, полезные для снятия тревожности. Среди них ромашковый чай, богатые триптофаном продукты (например, вишня, орехи, бананы), источники магния (тёмно-зелёные овощи, бобовые, цельнозерновые крупы), омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, грецкие орехи, лен и чиа).