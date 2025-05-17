Спортсмены рассказали о пользе скалолазания

Нагрузки в нём выше, чем при стандартной кардиотренировке.

Люди с небольшим лишним весом могут адаптироваться, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и России Екатерина Баращук.

«Если любитель пришёл в скалолазание, думаю, какой-то небольшой лишний вес вообще не будет препятствовать [занятиям — прим. ГМ]. Скалолазание считается одним из самых жиросжигающих видов спорта, поэтому использовать его как фитнес — очень полезная вещь».

Ранее врач перечислил «значительные» факторы риска развития ожирения. У полных людей возникают апноэ, сердечная недостаточность, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.