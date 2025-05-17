Туристам дали советы, как не заболеть в Таиланде

В Роспотребнадзоре следят за эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в странах Юго-Восточной Азии. В последнее время в Таиланде, Китае и Сингапуре зафиксировали рост заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Российские специалисты посчитали, что это может быть связано с ослаблением иммунитета. К счастью, возбудитель не замечен в высокой заразности и не вызывает тяжелого течения болезни.

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В Таиланде появившуюся в соцсетях информацию о вспышке COVID-19 назвали спекуляцией на фоне увеличения простудных заболеваний. Что же касается коронавируса, то в Минздраве страны последние данные о количестве заболевших связали с массовым скоплением людей во время Сонгкрана – празднования тайского Нового года.

Департамент по контролю и профилактике заболеваний королевства при этом не исключил вероятность, что такие вспышки будут происходить чаще. Среди рекомендаций снизить риск заражения – всегда носить маску, чаще мыть руки и избегать тесного контакта со всеми, у кого заметны признаки респираторных инфекций. А при недомогании – немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Такие же советы дают и отечественные медики.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией российских туристов пока не было отмечено. Вчера в Роспотребнадзоре напомнили, что в РФ «последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии». Специалисты ведомства отчитались о взаимодействии с зарубежными коллегами и постоянным обменом информацией в этом вопросе.

Ранее TourDom.ru писал, что Роспотребнадзор объяснил, откуда в Таиланде взялась сибирская язва. Россиянам на всякий случай посоветовали не покупать мясо у частников на стихийных рынках и обращаться к врачу при первых симптомах.