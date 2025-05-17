Как стресс вредит полости рта и что с этим делать

Сегодня многие испытывают хронический стресс, влияние которого выходит далеко за пределы психологического состояния. Он негативно сказывается на общем здоровье человека, включая и полость рта. О том, как минимизировать вред и какие компоненты в составе средств для ухода за ротовой полостью в этом помогут, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Гафизов Ален Алиевич.

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Как стресс влияет на здоровье зубов

Во время стресса повышается уровень кортизола — гормона, способствующего воспалительным процессам во всем организме. Это ведет к снижению иммунитета слизистой оболочки ротовой полости, делая ее уязвимой для бактерий и инфекций.

Кроме того, стресс влияет и на выделение слюны, снижая ее выработку. Сухость во рту способствует размножению бактерий и разрастанию зубного налета, что вызывает воспаление десен и разрушение эмали.

Нервное напряжение также нередко выражается в привычке непроизвольно сжимать челюсть. Это состояние называют бруксизмом. Со временем оно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин и повышенной чувствительности. Чаще всего бруксизм проявляется, когда человек спит и не замечает, как подвергает зубы сильному давлению.

Немаловажно и то, что стресс вызывает риск возникновения пародонтоза и пародонтита, болезней, поражающих ткани вокруг зубов. Под воздействием нервного напряжения усиливается выработка веществ, которые провоцируют воспаление в тканях десен.

Уход за зубами при стрессе

Только комплексный подход и забота о поддержании здоровья помогут предотвратить эти проблемы.

Регулярная чистка полости рта два раза в день — базовая рекомендация, к которой следует также добавить использование ирригатора и зубных нитей. Щетка должна быть средней жесткости или мягкой — это поможет избежать дополнительных повреждений эмали и тканей вокруг зубов.

Хорошо, если в составе пасты присутствуют минералы (вроде фтора, источников кальция, морской соли) и натуральные экстракты, например различных трав. В этом случае она будет способствовать укреплению и восстановлению эмали и защищать от кариеса, проблем с деснами и формирования зубного камня.

Стоит добавить и ополаскиватель

Конечно, этот продукт не устраняет причины стресса, но он помогает поддерживать здоровье зубов и десен. Например, регулярное использование ополаскивателя способствует увлажнению ротовой полости и создает защитный барьер от бактерий.

Обратить внимание стоит на средства с кальцием, магнием и CPC technology (технология использования цетилпиридиния хлорида в качестве активного компонента в ополаскивателе), в которых также присутствуют натуральные ингредиенты, такие как масло чайного дерева и эвкалипта, экстракты пихты и мяты, сок алоэ. Такой состав поможет облегчить симптомы раздражения и покраснения десен, а также будет способствовать укреплению десен и зубной эмали.

К тому же ополаскиватели для рта нередко содержат ромашку, которая обладает успокаивающим действием.

Научитесь расслаблять мышцы лица

При стрессе простые расслабляющие техники снимут мышечное напряжение и снизят давление на зубную эмаль. Глубокий вдох-выдох, например, снизит общий уровень тревожности организма и поможет расслабиться мышцам шеи и челюсти. Можно также медленно открыть широко рот, задержать дыхание примерно на пять секунд, а после медленно закрыть, слегка прикрыв губы. Такое упражнение уберет нагрузку на жевательные мышцы и уменьшит интенсивность спазмов, вызванных стрессом или привычкой скрежетать зубами.

Зубная боль — нередкий симптом при стрессе, и при его возникновении одного визита к стоматологу недостаточно. Дантист сможет проверить состояние ваших зубов и подобрать подходящее лечение, но для борьбы со стрессом понадобится консультация психолога.

Ранее стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко рассказал «ВМ», почему темнеют зубы и как их осветлить.