Онколог назвал еду, которая создает условия для роста раковых клеток

Согласно последней работе зарубежных исследователей, у людей с сахарным диабетом второго типа риск развития колоректального рака выше на 47%, по сравнению с теми, у кого нет такого диагноза. Выводы ученых прокомментировал кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев. Он подчеркнул, что повышение уровня сахара в крови создает условия для роста раковых клеток.

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"Глюкоза для них - это основной вид "топлива". Они потребляют ее в 200 раз активнее, по сравнению с нормальными клетками", - пишет врач в своем Telegram-канале, отмечая, что это еще одна причина для того, чтобы контролировать сахар и более внимательно относиться к питанию.

Как объяснил специалист, есть данные, что регулярно потребляющих сладкие напитки людей отличают более короткие теломеры. Это концевые участки ДНК, защищающие ее от слипания и разрушения.

"Хуже защита ДНК - более быстрое разрушение и неправильно деление клеток. Отсюда - увеличение риска хронических заболеваний и онкологии", - пишет Иван Карасев.

Он добавил, что в основе развития опасных опухолей желудочно-кишечного тракта можно выделить три состояния. Это повышение в крови уровня сахара, инсулина, развитие воспалительного процесса.

По словам врача, при сахарном диабете развивается окислительный стресс, когда в тканях накапливаются свободные радикалы. Они приводят к повреждению ДНК и мутациям в онкогенах.

"Каждый пятый человек с онкологическим заболеванием ЖКТ имеет сахарный диабет", - подытожил врач.

Что касается употребления колбасы, то это не тот продукт, который должен присутствовать в рационе постоянно. Но, как правило, наиболее вредные копченые изделия, представляющие собой "обрезки жира, смешанные с усилителями вкуса", люди и не едят каждый день. А вот ту же газировку, особенно в жаркое время, многие пьют достаточно часто, не связывая это с серьезными рисками для здоровья.