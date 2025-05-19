Что будет, если есть батончики с протеином каждый день

Батончики с протеином считаются полезными, если вы соблюдаете сбалансированную диеты, включающую много овощей, фруктов, цельного зерна и бобовых. Вот какую пользу и какой вред эти батончики несут.

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Быстрый заряд энергии. Важно при этом учитывать, какой у вас рацион и действительно ли вам требуется больше белка.

Дополнительные питательные вещества. Это витамины, минералы, клетчатка. Они содержатся в некоторых протеиновых батончиках, говорит Кевин Парк, диетолог в Keck Medicine в USC.

Помощь в восстановлении мышц. Всё потому, что белок - строительный материл для мышц.

Удобная закуска. Протеиновые батончики пригодятся тем, у кого нет времени готовить перекусы и еду в течение дня.

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Ультраобработанные игредиенты. Часто в протеиновых батончиках есть консерванты и другие вещества, которые продлевают срок годности. Это помещает их в список ультработанных продуктов. Но не все подобные батончики одинаковы.

Больше сахара, чем вы ожидаете. Многие протеиновые батончики содержат большое количество добавленного сахара. Постарайтесь выбрать такой батончик, в котором от 6 до 8 г добавленного сахара.

Вредные для кишечника ингредиенты. Из-за добавленного сахара протеиновый батончик может перевариваться с трудом. У некоторых людей возникнет даже от этого расстройство желудка. Сахарные спирты в составе некоторых протеиновых батончиков тоже могут привести к диарее.

Больше калорий, чем вы думаете. Некоторые протеиновые батончики содержат до 500 ккал.

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