Как максимально продлить жизнь суставов

Ожидается, что к 2050 году в мире будет миллиард человек с диагностированным остеоартритом — неизлечимым заболеванием, при котором сустав постепенно разрушается, что может приводить к хроническим болям или даже инвалидности. Это заболевание обычно связывают со старением, но это не значит, что его не может быть у молодых людей. С другой стороны, преклонный возраст не означает, что суставы обязательно должны болеть. Можно ли сохранить их здоровыми и как это сделать, разбиралась «Лента.ру».

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Колени выдерживают тонны нагрузки

Суставы дают телу подвижность, но при этом постоянно испытывают огромные нагрузки. К примеру, на коленные суставы, которые чаще всего и подвержены артриту, при каждом шаге давит вес, превышающий массу человека в полтора раза. Например, если человек весит 68 килограммов, то нагрузка на опорную ногу во время ходьбы составляет около 100 килограммов. Примерно 500 тонн выдерживает каждый коленный сустав при прохождении 10 тысяч шагов.

С возрастом изнашиваются не только коленные суставы. Этому подвержены тазобедренные и плечевые суставы, а у парикмахеров и массажистов из-за постоянных перегрузок быстрее изнашиваются суставы кистей рук.

Хотя износ суставов неизбежен, это не значит, что можно сохранить их здоровыми, если не двигаться. Как раз наоборот: пассивный образ жизни буквально разрушает весь опорно-двигательный аппарат. Дело в том, что без движения приток крови ко всем органам и тканям, в том числе к суставам, уменьшается и это приводит к тому, что внутрисуставные хрящи не получают необходимого им питания. Со временем это может спровоцировать воспаление и разрушение сустава.

Движение также полезно еще и потому, что оно способствует развитию мышц. Они поддерживают суставы и берут на себя часть их нагрузки. Если у человека не развита мускулатура, то и суставам будет куда труднее выдерживать даже легкую активность, не говоря уже о беге или других интенсивных занятиях.

Почему у молодых болят суставы?

Чаще всего артрит и артроз, особенно у молодежи, развивается после травм. Как объяснил «Ленте.ру» ортопед, травматолог в Николаевской больнице в Петергофе Владимир Вашецкий, чем активнее человек пользуется суставами, тем быстрее они изнашиваются.

«Осложняющим фактором является наличие травм и активные занятия спортом. Поэтому у спортсменов мы видим максимально быстрый износ суставов. Нередко это заканчивается их заменой в молодом возрасте», — отметил врач.

Кроме того, риск появления болезней суставов выше при некоторых аутоиммунных заболеваниях, например при псориазе, еще один фактор риска — подагра. Также на развитие заболевания может влиять генетическая предрасположенность.

Таким образом, боль в суставах — это не всегда маркет старения. У некоторых людей хорошая подвижность сохраняется до глубокой старости, у других дегенеративные процессы начинаются довольно рано и требуют профилактики или лечения. По словам Вашецкого, поводом для беспокойства являются даже незначительные симптомы, такие как боль и хруст при движении. В этом случае он рекомендовал сходить на прием к специалисту, чтобы услышать его мнение.

«Доктор обратит внимание на то, при каких движениях и при каких обстоятельствах появляется хруст, как выглядит сустав. Самая частая причина боли в коленях — повреждение мениска. Вторая по распространенности причина жалоб — это боль в плечевом суставе. Там нередко происходит повреждение вращательного манжета или суставного отростка лопатки», — рассказал ортопед.

Как сохранить здоровье суставов?

Самый простой и эффективный способ позаботиться о здоровье суставов — беречь их от травм. Полностью избежать их в течение всей жизни почти невозможно, но и в этом случае нет гарантии, что суставы будут здоровыми до старости.

«Абсолютного способа защитить суставы нет. Защита может быть, только если мы не будем пользоваться нашими руками и ногами», – Владимир Вашецкий, ортопед, травматолог.

Вашецкий подчеркнул, что делать что-то специально для профилактики болезней суставов нет смысла. Достаточно придерживаться обычных правил здорового образа жизни. Правда, иногда врачи все же рекомендуют определенные меры: к примеру, если у человека поражен сустав с одной стороны, то второй будет испытывать повышенную нагрузку и быстро изнашиваться. Чтобы защитить его, назначают инъекции гиалуроновой кислоты, или плазмолифтинг, — уколы обогащенной тромбоцитами плазмы, полученной из крови человека.

Также для здоровья суставов рекомендуется перед активными занятиями спортом всегда делать разминку и растяжку. Это делает мышцы и связки более эластичными, гибкими и подвижными, что уменьшает риск получить травму. Кроме того, полезно заниматься плаванием, йогой, пилатесом, ходьбой и другими видами активности, где движения являются максимально естественными и имеют низкую интенсивность воздействия на суставы.

При этом определенные продукты или диеты не защитят суставы от болезней и тем более не вылечат. Однако питание все равно является важным пунктом в заботе о здоровье опорно-двигательного аппарата, заверяют врачи. Сбалансированный рацион снабжает организм нужными витаминами и минералами, а также позволяет не набирать лишний вес. Это ключевой фактор для суставов, так как при избыточной массе тела нагрузка на них увеличивается в разы, что ускоряет их износ.

Что делать если болят суставы?

Многие заболевания суставов, например остеоартрит, не лечатся, но терапия помогает замедлить прогрессирование болезни. На ранней стадии человек ощущает боль при движении, воспаление распространяется на хрящ, связки и находящиеся рядом ткани. В области пораженного сустава появляется отек и покраснение. В более запущенных случаях боль беспокоит даже в состоянии покоя, уменьшается амплитуда движения, со временем сустав может полностью перестать функционировать.

По словам Вашецкого, в этом случае проводится эндопротезирование, то есть замена сустава на искусственный.

«Это очень востребованная и эффективная операция, но на нее не стоит соглашаться, если исключительно по рентгеновскому снимку был поставлен диагноз выраженной патологии сустава. Эндопротезирование — это крайняя мера, к которой прибегают, когда человек не может жить со своим суставом, испытывает постоянную боль и ограничение подвижности», — объяснил ортопед.

Терапия позволяет улучшить состояние человека, и операция ему может и вовсе не понадобиться. Наиболее востребованными методами являются инъекции гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы. Существует много подтверждений, что после таких уколов боль исчезала или становилась значительно меньше. Наилучший результат достигался при патологиях слабой и средней степени тяжести.

Однако некоторые исследования не выявили преимуществ у этих видов терапии. Считается, что лечение коленей с помощью плазмы крови не всегда результативно из-за низкой регенеративной способности хряща коленного сустава.

Еще один перспективный вид терапии — это уколы стволовых клеток в поврежденный сустав. Для этой процедуры у человека берут образец тканей, богатых стволовыми клетками. Это может быть костный мозг или жир. Затем образцы подвергают специальной обработке, чтобы увеличить число стволовых клеток, и вводят их в сустав. Есть надежда, что если нужные стволовые клетки попадут в нужное место и в нужное время, то сустав начнет восстанавливаться. Процедура недешевая, недоказанная, но некоторые клиники, в том числе в России, ее предлагают.

Также не доказана эффективность биологически активных добавок. Например, при болях в суставах часто рекомендуют кератин, куркуму и омега-3. Некоторые исследования даже подтверждают их пользу, однако почти все из них связаны с производителями добавок. Независимые исследователи чаще приходили к мнению, что БАДы не имеют существенных преимуществ перед традиционными методами лечения. К тому же регулярный прием куркумы и омега-3 связан с развитием побочных действий со стороны желудочно-кишечного тракта.