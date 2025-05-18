В чем вред для организма ранней клубники

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова предупредила, что ранняя клубника может содержать антибиотики, нитраты и пестициды, опасные для организма.

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Врач подчеркнула, что выявить заражённую опасными веществами клубнику по внешнему виду или вкусу очень сложно. По словам Тарасовой, в этом отношении стоит остерегаться ранней апрельской клубники, маркированной как «только с грядки», и это должно вызывать подозрения из-за ускоренного процесса созревания в теплицах с использованием стимуляторов роста.

Тарасова отметила, что для продления срока хранения клубники сельхозпроизводители применяют специальную обработку, в том числе антибиотики тетрациклинового ряда, что потенциально может привести к устойчивости бактерий к антибиотикам и пищевой аллергии в результате совокупного воздействия.

Кроме того, в ранней клубнике может быть повышенное содержание нитратов из-за использования удобрений. Врач отметила долгосрочные риски для здоровья, связанные с употреблением клубники, загрязнённой этими веществами, подчеркнув необходимость проявлять осторожность при выборе и употреблении ранней ягоды.

«В организме человека нитраты, попадая в кровь, трансформируют гемоглобин в метгемоглобин, который утрачивает способность переносить кислород и углекислый газ. Это приводит к кислородному голоданию на клеточном уровне. Также в ранней клубнике могут быть пестициды и селитра для ускорения роста. Если съесть много таких ягод, то можно получить симптомы отравления», — рассказала врач.

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