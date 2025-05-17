Балерина рассказала про основные правила для здоровой и красивой осанки

Основные правила для здоровой и красивой осанки в беседе с «Мослентой» раскрыла балерина Людмила Титова. В первую очередь она указала, что следует сохранять природную S-форму спины.

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"Когда тело в нейтральном положении — локти расслаблены, запястья прямые, спина не скрючена, — нагрузка распределяется правильно. Вам не нужно быть как статуя: идеальная осанка — не про застывшую позу, а про комфортную устойчивость".

Кроме того, следует следить за положением шеи. Так, нужно держать верхнюю часть экрана во время работы на уровне глаз и размещать его прямо перед собой, а не «где удобно».

«Если вы часто смотрите на бумажные документы, подложите их рядом с экраном», — добавила она.

Также Титова указала, что рабочее место не должно превращаться в зону растяжки. Так, если человек вытягивает руки, чтобы дотянуться до клавиатуры или мыши, это уже несет вред для осанки. Локти, отмечет балерина, должны находиться у корпуса — именно это положение позволяет расслабить плечи и избежать их постоянного напряжения. Что касается запястий — здесь важна стабильность и нейтральное положение.

«Чтобы понять, насколько "естественно" вы их держите, просто опустите руки вниз и посмотрите на положение кистей. Это и будет ваша нулевая точка. Постарайтесь сохранять ее и во время работы. Не сжимайте мышку, как будто она собирается убежать, — легкий захват снижает нагрузку», — добавила специалист.

Также танцовщица рекомендует регулярно менять положение тела и не сидеть долго в одной и той же позе, даже если она кажется идеальной. Кроме того, в течение дня лучше делать короткие перерывы.

«Просто потянуться, пройтись до кухни или вращать плечами пару минут — и вы уже улучшаете кровоток и снимаете мышечное напряжение. Чем дольше вы остаетесь в одной позе, тем выше риск получить хроническую усталость. Чтобы этого не произошло, заведите себе привычку: каждые 1,5-2 часа — короткая перезагрузка», — заключила Титова.

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