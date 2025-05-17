Диетолог перечислила привычки, которые помогут похудеть к лету

Многие люди начинают худеть к лету к началу весны, а некоторые вспоминают об этом лишь в мае. Диетолог Анастасия Тараско назвала самые эффективные привычки, которые помогут привести себя в форму.

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По ее словам, контрастный душ с утра, прогулка или простая зарядка до завтрака помогут привести в баланс парасимпатическую систему, активизируют надпочечники и поддержат иммунную систему.

Диетолог напомнила о гигиене сна. Нужно постараться ложиться спать раньше, чтобы раньше пробуждаться. Это важно, чтобы в утренние часы человек мог уделить время себе и своему здоровью.

Еще одним шагом к здоровому телу станет пересмотр питания. Например, многие отказываются от завтрака, хотя это неправильно.

Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного — это источник омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много — стоит начать с чайной, — подчеркнула диетолог.

Вместо кофе лучше отдать предпочтение более мягким напиткам. Также можно бросить горсть семян или орехов в кашу, сделав ее более питательной. Это улучшит пищеварение и обогатит рацион клетчаткой, что позитивно скажется на микробиоме.

Способствует похудению и овощная нарезка к завтраку, а теплый стакан воды натощак действует как ложка оливкового масла, но более щадяще, — заключила Тараско в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

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