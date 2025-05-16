Почему возвращается вес после похудения с помощью лекарств

В погоне за стройностью люди не всегда рассчитывают на собственную силу воли, режим питания и физические нагрузки. В некоторых случаях по согласованию с врачами в борьбу с ненавистными килограммами вступают препараты для снижения веса. Однако ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что после отмены таблеток лишние килограммы возвращаются вновь. Почему это происходит и можно ли удержать желаемый вес без лекарств, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

© Вечерняя Москва

Почему возвращается вес

По мнению диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, люди, которые используют в похудении вспомогательные лекарства, не учатся контролировать собственный голод и регулировать количество приемов пищи, а полагаются на эффект от лекарств, из-за чего впоследствии вес возвращается.

«К примеру, на препаратах, которые уменьшают аппетит, человек быстро теряет лишние килограммы, но при этом не вырабатывает самостоятельные пищевые привычки: контроль количества пищи и нормы воды, баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Поэтому после отмены лекарств такие люди снова начинают есть как и раньше, что приводит к "откату". Причем в некоторых случаях вес возвращается вдвое больше исходного», — предупредила Писарева.

Как сохранить результат

Очень маленький процент людей может удержать достигнутый вес после похудения. Чтобы исключить риск возвращения лишних килограммов, диетолог рекомендовала в период приема препаратов для похудения корректировать пищевые привычки и изучать основы правильного рациона питания.

«Даже когда человек принимает лекарственные препараты для похудения по показаниям врача, все равно нужно запоминать основы правильного питания, регулировать белки, жиры и углеводы в рационе, а также восполнять суточную норму воды. Нужно понимать, что можно съесть на завтрак, обед или ужин, чтобы не навредить фигуре», — пояснила Писарева.

Контролировать питание как в процессе похудения, так и после достижения желаемого веса позволяет принцип «гарвардской тарелки», также отметила специалист:

«Согласно этому правилу, половину тарелки должны занимать овощи и зелень, четверть тарелки — белок, а оставшуюся четверть — сложные углеводы. Если следовать этому принципу и в процессе похудения приучать организм есть полезную еду, после отмены препаратов уже не будет срывов, и человек не наберет лишний вес».

Также немаловажно рассказывать пациенту о важности сна. Если есть расстройство пищевого поведения, когда, например, человек «заедает» ту или иную проблему, с этим тоже нужно разбираться.

В борьбе с лишними килограммами люди готовы отправиться даже на реалити-шоу. Известный проект «Большие девочки» показывает путь похудения женщин с лишними килограммами. В чем суть телепередачи и почему ее хотят закрыть — в материале «ВМ».