Россиянам дали советы, как сделать фастфуд полезным для здоровья

Популярность фастфуда растёт день ото дня. В прошлом году число покупок в этих точках питания, по данным Чек Индекс, выросло на 7%. При этом средний чек тоже увеличился аж на 14%. Тенденция тем более удивительна, если учесть, что число покупок в ресторанах и барах снизилось на 5%, в кафе и столовых – на 2%. Сегмент быстрого питания явно набирает обороты. Что предлагает современный фастфуд, что об этом думают диетологи, и как сделать перекус полезным? Разбираемся вместе.

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Сегодня 78% россиян говорят, что в их населённом пункте есть заведения быстрого питания, в 2010 году таковых было заметно меньше (50%). Наряду с ростом числа заведений фастфуда растёт и их посещаемость. Сегодня шесть из десяти россиян (62%) с разной периодичностью бывают в таких местах, за 15 лет показатель вырос двукратно (2010 год – 30%).

То, что фастфуд пользуется большой популярностью, неудивительно. Главные достоинства – быстро, не слишком дорого и вкусно. Если вы думаете, что все мы привязались к этому типу питания только благодаря известной американской сети, то сильно ошибаетесь.

Фастфудом баловались ещё древние римляне. Зачем готовить, тратить время, когда можно пойти на рынок и купить лепёшку с сыром и маслом – прародительницу пиццы. А знаменитый гамбургер появился ещё в средневековой Европе, рыба с жареным картофелем (современный фиш энд чипс) – в Британии в XIX веке.

Сегодня шесть из десяти россиян (62%) с разной периодичностью бывают в местах, где продают фастфуд.

В нашей стране своя история развития фастфуда. В Древней Руси на ярмарках торговали бубликами, пирожками, калачами, калёными яйцами и блинами с припёком. Ну чем вам не фастфуд? Ещё можно было купить румяную сайку с ветчиной, колбасой или осетриной. А это уже практически современный сэндвич. В Советском Союзе были свои вкусовые пристрастия. Все мы помним, как на Московском вокзале в Горьком продавали пирожки, а ещё были пельменные, чебуречные, пирожковые и блинные. Всё та же быстрая, сытная, жирная и вкусная еда.

Почему россияне любят заведения фастфуда?

79% – это быстро и удобно. 29% – вкусно и качественно. 16% – это возможность приятно провести время с близкими, сменить обстановку. 11% – ценовой фактор.

(По данным ВЦИОМ)

Сегодня особой популярностью пользуются шаурма, сэндвичи, бургеры, картофель фри. И сколько бы ни говорили о том, что это не самая полезная еда, популярность фастфуда по-прежнему набирает обороты.

Что предпочитают россияне?

24% – гамбургеры, чизбургеры и бутерброды. 15% – шаурму. 14% – чебуреки, беляши и пирожки. 12% – пиццу. 11% – куриные ножки и крылья. 10% – роллы или суши. 7% – картошку и блины.

(По данным медиахолдинга Rambler&Co)

В чём вред

Вред фастфуда давно доказан. Конечно, ничего страшного не случится, если раз в несколько месяцев вы съедите гамбургер и картофель фри. Но всё же злоупотреблять быстрым питанием не стоит. И вот почему:

фастфуд – высококалорийная еда, которая приводит к развитию ожирения и сопутствующих заболеваний;

трансжиры, которые содержатся в фастфуде, приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований;

в процессе приготовления в «быструю» пищу добавляется множество искусственных подсластителей;

употребление фастфуда часто происходит на бегу, что не способствует усвоению пищи, страдает пищеварительная система.

(По информации Роспотребнадзора)

Некоторые виды фастфуда

Хот-дог

Зародился в Германии, распространился в США.

Разогретую сосиску кладут в разрез продолговатой булки, добавляя кетчуп, горчицу или другие соусы.

Стоит от 180 рублей.

Шаурма

Появилась на Ближнем Востоке.

Блюдо из мяса, обжаренного на вертеле, завернутое в лаваш или питу с овощами.

Стоит от 240 рублей.

Сэндвич

Происхождение — Англия.

Закрытый бутерброд с различными начинками.

Стоит от 100 рублей.

Гамбургер

Существует несколько версий происхождения. Пальму первенства делят Германия и США.

Между двух половинок круглой булочки укладывается жареная котлета. Также добавляют зелень, овощи и соус.

Стоит от 80 рублей.

Куриные крылышки

Впервые их сделали в США.

Обжаренные куриные крылья в панировке. Подаются с соусом.

Стоят от 150 рублей за порцию.

Между прочим

Считается, что шаурма не только популярный вид быстрой еды, но и наиболее сбалансированный. Вот как на портале Роскачество прокомментировала ситуацию д.м.н., диетолог Марият Мухина:

«На первый взгляд, шаурма – это микс жирного жареного маринованного мяса с майонезом, солью и специями. Но если сравнивать с другим фастфудом – гамбургерами, сосисками в тесте, пиццей, в которых также есть тесто, жир (сыр) и жареное мясо, шаурма предпочтительнее. В ней гораздо больше свежих овощей. Помидоров, капусты, свежей зелени в шаурме больше, чем в бургере. Жира меньше, чем в бургерах и пицце. И жареное мясо на гриле, конечно, предпочтительнее колбасных изделий: сомнительных сосисок для хот-догов и солёной салями в пицце».

Рецепты полезного фастфуда

Тортилья с креветками

Вам потребуется: отварные креветки, пшеничная тортилья, нежирный йогурт, свежие овощи – помидор, огурец, сладкий перец, листья салата и перец чили.

Листья салата порвите, огурец порежьте тонкими слайсами, помидор – полукольцами, сладкий перец – кубиками, креветки почистите. Перец чили очистите от семян и мелко порубите.

На половинку тортильи выложите листья салата, овощи, полейте йогуртом, потом уложите креветки и закройте второй половинкой тортильи. Обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Бутерброд в лаваше

Вам потребуется: лаваш, красная рыба, свежий огурец, творожный сыр, листья салата.

Огурец нарежьте слайсами, рыбу ломтиками, листья салата порвите.

Лаваш разложите и сделайте надрез до середины с одной стороны.

Дальше одну четверть лаваша смажьте творожным сыром, на другую выложите рыбу, на третью – огурцы, на четвёртую тонко уложите листья салата.

Сложите лаваш конвертиком. Сначала положите четверть с творожным сыром на рыбу, затем всё это на четверть с огурцом и в конце соедините с салатом. Разрежьте конверт на два треугольника.