Россиянам дали советы, как сделать фастфуд полезным для здоровья

Нижегородцам рассказали, как сделать популярный фастфуд полезным
Популярность фастфуда растёт день ото дня. В прошлом году число покупок в этих точках питания, по данным Чек Индекс, выросло на 7%. При этом средний чек тоже увеличился аж на 14%. Тенденция тем более удивительна, если учесть, что число покупок в ресторанах и барах снизилось на 5%, в кафе и столовых – на 2%. Сегмент быстрого питания явно набирает обороты. Что предлагает современный фастфуд, что об этом думают диетологи, и как сделать перекус полезным? Разбираемся вместе.
Сегодня 78% россиян говорят, что в их населённом пункте есть заведения быстрого питания, в 2010 году таковых было заметно меньше (50%). Наряду с ростом числа заведений фастфуда растёт и их посещаемость. Сегодня шесть из десяти россиян (62%) с разной периодичностью бывают в таких местах, за 15 лет показатель вырос двукратно (2010 год – 30%).
То, что фастфуд пользуется большой популярностью, неудивительно. Главные достоинства – быстро, не слишком дорого и вкусно. Если вы думаете, что все мы привязались к этому типу питания только благодаря известной американской сети, то сильно ошибаетесь.
Фастфудом баловались ещё древние римляне. Зачем готовить, тратить время, когда можно пойти на рынок и купить лепёшку с сыром и маслом – прародительницу пиццы. А знаменитый гамбургер появился ещё в средневековой Европе, рыба с жареным картофелем (современный фиш энд чипс) – в Британии в XIX веке.
Сегодня шесть из десяти россиян (62%) с разной периодичностью бывают в местах, где продают фастфуд.
В нашей стране своя история развития фастфуда. В Древней Руси на ярмарках торговали бубликами, пирожками, калачами, калёными яйцами и блинами с припёком. Ну чем вам не фастфуд? Ещё можно было купить румяную сайку с ветчиной, колбасой или осетриной. А это уже практически современный сэндвич. В Советском Союзе были свои вкусовые пристрастия. Все мы помним, как на Московском вокзале в Горьком продавали пирожки, а ещё были пельменные, чебуречные, пирожковые и блинные. Всё та же быстрая, сытная, жирная и вкусная еда.
Почему россияне любят заведения фастфуда?
- 79% – это быстро и удобно.
- 29% – вкусно и качественно.
- 16% – это возможность приятно провести время с близкими, сменить обстановку.
- 11% – ценовой фактор.
(По данным ВЦИОМ)
Сегодня особой популярностью пользуются шаурма, сэндвичи, бургеры, картофель фри. И сколько бы ни говорили о том, что это не самая полезная еда, популярность фастфуда по-прежнему набирает обороты.
Что предпочитают россияне?
- 24% – гамбургеры, чизбургеры и бутерброды.
- 15% – шаурму.
- 14% – чебуреки, беляши и пирожки.
- 12% – пиццу.
- 11% – куриные ножки и крылья.
- 10% – роллы или суши.
- 7% – картошку и блины.
(По данным медиахолдинга Rambler&Co)
В чём вред
Вред фастфуда давно доказан. Конечно, ничего страшного не случится, если раз в несколько месяцев вы съедите гамбургер и картофель фри. Но всё же злоупотреблять быстрым питанием не стоит. И вот почему:
- фастфуд – высококалорийная еда, которая приводит к развитию ожирения и сопутствующих заболеваний;
- трансжиры, которые содержатся в фастфуде, приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований;
- в процессе приготовления в «быструю» пищу добавляется множество искусственных подсластителей;
- употребление фастфуда часто происходит на бегу, что не способствует усвоению пищи, страдает пищеварительная система.
(По информации Роспотребнадзора)
Некоторые виды фастфуда
Хот-дог
Зародился в Германии, распространился в США.
Разогретую сосиску кладут в разрез продолговатой булки, добавляя кетчуп, горчицу или другие соусы.
Стоит от 180 рублей.
Шаурма
Появилась на Ближнем Востоке.
Блюдо из мяса, обжаренного на вертеле, завернутое в лаваш или питу с овощами.
Стоит от 240 рублей.
Сэндвич
Происхождение — Англия.
Закрытый бутерброд с различными начинками.
Стоит от 100 рублей.
Гамбургер
Существует несколько версий происхождения. Пальму первенства делят Германия и США.
Между двух половинок круглой булочки укладывается жареная котлета. Также добавляют зелень, овощи и соус.
Стоит от 80 рублей.
Куриные крылышки
Впервые их сделали в США.
Обжаренные куриные крылья в панировке. Подаются с соусом.
Стоят от 150 рублей за порцию.
Между прочим
Считается, что шаурма не только популярный вид быстрой еды, но и наиболее сбалансированный. Вот как на портале Роскачество прокомментировала ситуацию д.м.н., диетолог Марият Мухина:
«На первый взгляд, шаурма – это микс жирного жареного маринованного мяса с майонезом, солью и специями. Но если сравнивать с другим фастфудом – гамбургерами, сосисками в тесте, пиццей, в которых также есть тесто, жир (сыр) и жареное мясо, шаурма предпочтительнее. В ней гораздо больше свежих овощей. Помидоров, капусты, свежей зелени в шаурме больше, чем в бургере. Жира меньше, чем в бургерах и пицце. И жареное мясо на гриле, конечно, предпочтительнее колбасных изделий: сомнительных сосисок для хот-догов и солёной салями в пицце».
Рецепты полезного фастфуда
Тортилья с креветками
- Вам потребуется: отварные креветки, пшеничная тортилья, нежирный йогурт, свежие овощи – помидор, огурец, сладкий перец, листья салата и перец чили.
Листья салата порвите, огурец порежьте тонкими слайсами, помидор – полукольцами, сладкий перец – кубиками, креветки почистите. Перец чили очистите от семян и мелко порубите.
На половинку тортильи выложите листья салата, овощи, полейте йогуртом, потом уложите креветки и закройте второй половинкой тортильи. Обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Бутерброд в лаваше
- Вам потребуется: лаваш, красная рыба, свежий огурец, творожный сыр, листья салата.
Огурец нарежьте слайсами, рыбу ломтиками, листья салата порвите.
Лаваш разложите и сделайте надрез до середины с одной стороны.
Дальше одну четверть лаваша смажьте творожным сыром, на другую выложите рыбу, на третью – огурцы, на четвёртую тонко уложите листья салата.
Сложите лаваш конвертиком. Сначала положите четверть с творожным сыром на рыбу, затем всё это на четверть с огурцом и в конце соедините с салатом. Разрежьте конверт на два треугольника.