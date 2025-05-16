Глава Минздрава пообещал сокращение дефицита врачей в России на 95 процентов

Дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях к 2030 году планируется сократить на 95% от базового дефицита, сложившегося на начало текущего года. Об этом говорится в презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, представленной на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

"На 95% [к концу 2030 года] снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", - говорится в презентации Мурашко о целях министерства на 2025 год.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, в соответствии с паспортом федерального проекта "Медицинские кадры", предусмотрено снижение дефицита врачей в государственных медорганизациях субъектов РФ по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало текущего года. Таким образом, федеральным проектом к 2030 году предусмотрено дальнейшее снижение дефицита врачей до уровня 5% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало 2025 года.

По словам Мурашко, все принимаемые меры должны работать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными кадрами. "Наши целевые показатели говорят сами за себя: увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 на 10 тысяч населения, а средним медицинским персоналом - 85 на 10 тыс. населения, увеличение контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест", - отметил Мурашко.