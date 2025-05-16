Какие привычки незаметно разрушают наше здоровье

Многие слышали про эффект бабочки, однако мало кто задумывается о том, что даже мелочь, сравнимая со взмахом крыла насекомого, способна нанести вред нашему организму. Врачи обратили внимание на пять, казалось бы, незначительных привычек, которые медленно, а потому незаметно разрушают наше здоровье.

Будьте здоровы!

Одна из самых неочевидных — прикрывать рот во время чихания. Хотя врачи рекомендуют это делать в периоды эпидемий, а правила этикета – каждый раз, важно помнить, что на ладони вирусы и бактерии живут до трех часов. А за это время можно занести заразу, например, в глаз, почесав его, или передать другому, просто пожав руку.

Кроме того, если переусердствовать с силой нажатия во время чихания, то можно повредить барабанную перепонку. Лучший выход — чихать в салфетку. Или вовремя мыть руки.

По утрам пить…

Стакан воды сразу после пробуждения тоже таит опасность. Многим этот утренний ритуал кажется чем-то естественным. Более того, диетологи советуют начинать день именно с него. Однако первым делом нужно чистить зубы. Во время сна на зубах скапливаются бактерии, которые вместе с кальциевой солью слюны образуют зубной камень. Выпив воду без предварительной гигиены, вы просто смываете их прямиком в организм.

К слову, выпивать по утрам полезнее всего около 300 миллилитров теплой воды маленькими глотками.

В поисках еды

Третья привычка тоже про зубы. Многие любят поковыряться в них после еды зубочисткой или того хуже ногтями. Однако при неловком движении можно сильно повредить десну, а следом занести в рану микробы и получить в итоге стоматит и другие инфекционные заболевания. Вместо них лучше использовать зубную нить, не погружая ее глубоко в десны.

Сон в дороге

Долгая поездка в автомобиле в качестве пассажира нередко расслабляет. Однако сон в дороге — не та вещь, за которую ваше тело будет благодарно. Дело в том, что мышцы вокруг шейного отдела позвоночника во время сна полностью расслаблены, а любой резкий поворот или торможение может привести к удару и стать причиной смещения.

Опасный маникюр

Некоторые люди привыкли подстригать ногти на руках и ногах, как говорится, под корень. Беда в том, что если кожа у ногтя окажется обнаженной, то мягким тканям грозят повреждения. Через такие маленькие трещинки и ранки бактериям легко попасть в организм. А со временем — вызвать воспаление ногтевой канавки.

Терапевт Зарема Тен также отметила, что чрезмерно короткая стрижка ногтей может привести к врастанию пластины в боковые валики. По ее словам, нередко вросшие ногти требуют операции, особенно если развивается инфекция.