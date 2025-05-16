Врач предупредила о вреде чрезмерных физических нагрузок

Люди, регулярно занимающиеся спортом, могут набрать лишний вес, предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. Такое случается при прекращении тренировок, сообщает NEWS.ru.

Чрезмерные физические нагрузки способны привести к зависимости, отметила эксперт. Резкий отказ от них грозит депрессией.

Врач подчеркнула, что при любых тренировках важно соблюдать меру. Организм постепенно адаптируется к упражнениям, а значит для достижения прежнего эффекта придется повышать нагрузку.

Опасен и резкий отказ от физических упражнений. Организм может повести себя «неблагодарно − например, начнется резкий набор веса. Пострадает и психологическое состояние наступят подавленность и депрессия.

Оптимальными видами физической нагрузки являются ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде. Людям старшего возраста показаны небольшие силовые нагрузки они позволяют предотвратить потерю мышечной массы. Врач посоветовала относиться к своему организму бережно.

Ранее врач рассказал, эффективна ли фитотерапия при сезонной аллергии. Фитотерапия является наследницей народной медицины. Она основана на применении лекарств на растительной основе. По словам экспертов, некоторым данный метод может помочь. Но для других пациентов он окажется бесполезным.