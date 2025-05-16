Невролог объяснил, чем грозит привычка хрустеть шеей

Это безобидное, на первый взгляд, действие может привести к серьёзным последствиям. Американский невролог доктор Байбин Чен предупредил об опасности привычки хрустеть шеей.

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Врач объяснил, что при хрусте шеей происходит расслоение позвоночной артерии — резкие движения могут повредить сосуды, питающие мозг. Также могут возникнуть тромбы, нарушается кровообращение и повышается риск инсульта. Более того, хруст шеей может спровоцировать компрессионный перелом, в редких случаях возможны травмы шейных позвонков.

К самым страшным последствиям невролог относит синдром «запертого человека» (полный паралич при сохранённом сознании), нарушение глотания, речи, координации, если инсульт затронет ствол мозга.

Байбин Чен добавил, что особенно опасно хрустеть шеей людям с высоким давлением, курильщикам, пациентам с болезнью Элерса-Доноса (заболевание соединительной ткани) и тем, кто недавно перенёс травму шеи.