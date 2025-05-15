Как сохранить здоровье после 50 лет

Для поддержания здоровья после 50 лет необходимо заниматься плаванием и йогой, а для укрепления психики нужна регулярная социальная активность. Об этом рассказал психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского университета (США).

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Эксперт отметил, что ключевым фактором поддержания здоровья после 50 лет является физическая активность — Уолдингер посоветовал заняться плаванием или йогой, а также регулярно гулять.

Психиатр добавил, что не менее важно окружать себя людьми, с которыми можно вести откровенную и честную дискуссию. Также людям за 50 необходимо найти жизненную цель: мотивация поможет избежать появления чувства одиночества, особенно после сепарации со взрослыми детьми. По мнению специалиста, такой целью может послужить хобби или участие в волонтерских проектах.

Врач также порекомендовал относиться к себе без чрезмерной критики и не зацикливаться на прошлых событиях. По мнению врача, важно принимать неудачи как часть повседневной жизни, передает издание Vanitatis.

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