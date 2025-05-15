Как понять, на что развилась аллергия

Определить, на что появилась аллергия, можно с помощью анализа крови. В некоторых случаях поможет ведение пищевого дневника. Подробнее об этом, «Клопс» рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

Острые реакции организма могут развиваться на всё что угодно: на лекарства, растения, животных или продукты. Как правило, симптомы ярко выражены: это слезотечение, насморк, заложенность носа, чихание, зуд кожи.

«Наиболее распространённый метод для определения аллергенов — определение иммуноглобулина класса Е в крови пациента», — прокомментировала доктор.

В исследование крови (аллергопанель) входят более 300 наименований: от пыли до ингредиентов бытовой химии. Точное знание, к примеру, дыхательных аллергенов помогает предупредить ринит и астму. Но тут есть свои нюансы, обращает внимание Бычкова.

«Часто встречаются симптомы, которые являются аллергическими, спровоцированы определёнными пищевыми аллергенами. Но при этом в крови мы не можем определить иммуноглобулины данного вида», — прокомментировала специалист.

В этом случае поможет введение пищевого дневника и чёткое отслеживание причинно-следственных связей. «Если в момент употребления продукта или через некоторое время после еды вы заметили специфичные симптомы, стоит подозревать, что для вас это аллерген», — заключила Яна Бычкова.