В Минздраве предложили награждать за хорошие показатели при диспансеризации

В Минздраве предлагают поддержать рублем граждан, которые проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко на заседании расширенной коллегии, в которой были озвучены перспективы развития здравоохранения в ближайшие годы.

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По словам министра, нужно поддержать россиян. которые привержены здоровому образу жизни - проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.

Ранее депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение в Минздрав России с предложением ввести налоговый вычет для граждан, получивших хорошие результаты по итогам диспансеризации.

В прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли почти 75% населения России, это более 80 млн взрослых и около 29 млн детей. Депутаты привели результаты: более половины россиян старше 30 лет, уже имеют заболевания, многие из которых могли бы быть предотвращены с помощью регулярной профилактики и поддержания здорового образа жизни.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами", - говорится в обращении.

Под "хорошими результатами" предлагается понимать отсутствие ожирения, признаков вредных привычек, а также соответствие возрастным нормам показателей работы сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.