Четыре правила профилактики инфаркта

Заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Юрий Бузиашвили посоветовал соблюдать четыре простых правила для профилактики инфаркта и других болезней сердца. Его слова цитирует aif.ru.

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По словам кардиолога, самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, которое ведет к инфаркту, — это ишемическая болезнь сердца. Для его профилактики он посоветовал есть меньше жирного, больше овощей, рыбы и клетчатки. Также для сердца важно быть физически активным, например, ежедневно ходить быстрым шагом в течение 30 минут.

Бузиашвили подчеркнул, что ключевое значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имеет контроль за давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Он отметил, что это особенно важно делать после 40 лет. Еще одним существенным фактором профилактики врач назвал отказ от курения. По его словам, вредная привычка является одной из главных причин сосудистых проблем.

Ранее кардиолог Фаина Лобжанидзе назвала способ распознать старение сердца. По ее словам, на проблемы может указывать появление одышки во время подъема по лестнице.